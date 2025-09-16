Kommt es zur Weichenstellung bei Brent Öl und WTI Öl? Shell – Stimmung und Kurs drohen zu kippen

Kommt es zur Weichenstellung bei Brent Öl und WTI Öl?

Was für eine Spannung im Ölsektor?! Sowohl Brent Öl als auch WTI Öl ringen um wichtige Preisbereiche. Immer wieder sieht es aus charttechnischer Sicht nach einer Weichenstellung aus, doch noch haben sich die Ölpreise nicht für eine Richtung entschieden.
Dass die OPEC+ Staaten zuletzt eine weitere Ausdehnung ihrer Ölproduktion beschlossen, nährt die Sorge vor einer drohenden Überversorgung des Marktes. Einem robusten Angebot steht eine nicht ganz so robuste Nachfrage gegenüber. Entsprechend haben sich die Ölpreise in einer Art Pattsituation eingerichtet. 

Auch die Entwicklung der Produzentenaktien spiegelt die aktuelle Konstellation  bei den Ölpreisen wider. Das Aufwärtsmomentum hat nach gelassen. Aktien wie BP oder Shell laufen seitwärts. Blicken wir stellvertretend an dieser Stelle auf Shell.

Shell plc. – Stimmung und Kurs drohen zu kippen 

Bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart der Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) offenbart die außerordentlich spannende Konstellation. Bis in den August hinein bewegte sich die Aktie tendenziell aufwärts. Hierbei gelang es ihr aber mehrere Male nicht, den markanten Widerstandsbereich um 27,5 GBP zu überwinden und sich so den Weg in Richtung März-Hoch, das die Shell-Aktie damals im Bereich von 28,4 GBP ausbildete, zu ebnen. 

Shell Aktienchart

Der zunächst noch dominierende Aufwärtstrend (rot dargestellt) wurde seitlich verlassen. In den letzten Tagen und Wochen setzte sich so eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 27,5 GBP auf der Oberseite und 26,0 GBP auf der Unterseite durch. Die untere Begrenzung wird zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Die Relevanz der 26 GBP als Unterstützung ist unbestritten. 

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Shell-Aktie somit klar definiert. Sie muss die Widerstände bei 27,5 GBP und 28,4 GBP aus dem Weg räumen, um sich den Weg in Richtung 30 GBP zu ebnen. Auf der Unterseite ist hingegen allerhöchste Vorsicht geboten, sollte es unter die Marke von 26 GBP gehen. In diesem Fall ist mit weiteren Abgaben in Richtung 25 GBP und 24 GBP zu rechnen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen Shell unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 3.000 Pence. Die Analysten der Schweizer UBS schlagen in die gleiche Kerbe. Hier heißt das Votum „buy“ und das Kursziel ebenfalls 3.000 Pence. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
