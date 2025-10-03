Kommt jetzt Panik am Ölmarkt auf? Brent Öl unter Druck

03.10.2025, 08:45 Uhr

Kommt jetzt Panik am Ölmarkt auf? Brent Öl unter Druck: Shell – Widerstand im Fokus
In den letzten Handelstagen hat sich die Lage am Ölmarkt dramatisch verschlechtert. Hatte Brent Öl vor wenigen Tagen noch die Gelegenheit, den Widerstand bei 70 US-Dollar aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung 80 US-Dollar zu ebnen, sieht die Lage kurz vor dem Wochenende ganz anders aus. Brent Öl steht seit Tagen massiv unter Druck. Statt des Ausbruchs über die 70 US-Dollar und einem neuen Kaufsignal rauschte Brent Öl am gestrigen Donnerstag unter die Marke von 65 US-Dollar und löste damit ein frisches Verkaufssignal aus. Und dieses neue Verkaufssignal könnte Brent Öl in den nächsten Tagen weiter unter Druck setzen. Aus charttechnischer Sicht ist auch eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 60 US-Dollar oder 58 US-Dollar nicht auszuschließen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Shell 31,03 EUR +1,06 % Lang & Schwarz

Druck gibt es derzeit von fundamentaler Seite. Im Fokus steht das am Wochenende (5. Oktober) anstehende Treffen der führenden OPEC+ Staaten. Sie Sorge, dass das Bündnis eine weitere Ausdehnung der Fördermenge beschließt, treibt aktuell den Markt um. Das Damoklesschwert einer Überversorgung schwebt über dem Ölmarkt und drückt den Preis für Brent Öl. Gleichzeitig vermeldete die EIA (U.S. Energy Information Administration) für die Woche zum 26. September einen Aufbau der US-Rohöllagerbestände und eine leichte Steigerung bei der US-Fördermenge.

In Anbetracht der angespannten Lage bei den Ölpreisen präsentiert sich die Shell-Aktie noch vergleichsweise robust.

Shell plc. – Widerstand im Fokus

Der Rückgang der Ölpreise macht auch der Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) zu schaffen. Vorstöße auf der Oberseite blieben zuletzt aus. Allerdings stellte sich noch kein gravierendes Abwärtsmomentum ein. Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann bietet sich folgendes Bild:

Chartanalyse

Auf der Oberseite limitiert der Widerstandsbereich von 27,5 GBP bis dato zuverlässig jegliche Versuche der Aktie, in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 28,4 GBP vorzustoßen. Ein Ausbruch über die Widerstandszone von 27,5 GBP muss her, um der Aktie Momentum einzuhauchen. Etwaige Rücksetzer sollten unter allen Umständen auf 26 GBP begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es doch noch zu einer Rutschpartie in der Aktie kommen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen Shell unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel heben sie von 3.000 Pence auf 3.100 Pence an. Die Analysten der Berenberg stoßen ins gleiche Horn. Ihr Votum für die Aktie heißt „buy“ und das Kursziel 3.000 Pence.

