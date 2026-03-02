Jetzt wird gebohrt:
Novo Nordisk investiert hunderte Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktion – und kämpft gleichzeitig mit massiven Kursverlusten. Während die Wegovy-Pille für Hoffnung sorgt, enttäuscht das Nachfolgepräparat CagriSema im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. Für Anleger steht damit viel auf dem Spiel.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 31,61 EUR -0,39 % Baader Bank

Milliardeninvestition in Irland soll Wegovy-Produktion sichern

Novo Nordisk A/S investiert 432 Millionen Euro (507 Millionen Dollar) in die Modernisierung eines Werks in Irland, um die erfolgreiche Abnehmpille Wegovy künftig für Märkte außerhalb der USA zu produzieren. Die Anlage mit derzeit 260 Beschäftigten soll durch Umbau und Nachrüstung deutlich erweitert werden. Ziel ist es, „significant“ zusätzliche Kapazitäten für bestehende und künftige Medikamente gegen Adipositas und Diabetes zu schaffen. Das 45 Hektar große Gelände wird umfassend modernisiert.

600 neue Jobs und Ausbau bis 2028 geplant

Das Projekt, das bereits angelaufen ist, soll schrittweise zwischen Ende 2027 und 2028 abgeschlossen werden. Bis zu 600 Arbeitsplätze im Bau entstehen im Zuge der Erweiterung. Irlands Enterprise-Minister Peter Burke betonte: „Ireland hosts 9 of the top 10 global pharma companies, producing a significant portion of the world’s most innovative drugs, solidifying our country’s role as a central hub for pharmaceutical manufacturing.“ Auch Konkurrent Eli Lilly hatte 2024 angekündigt, 800 Millionen Dollar in den Ausbau einer Produktionsstätte in Cork zu investieren.

Aktienkurs bricht ein – 21 % Minus in einer Woche

Während operativ investiert wird, gerät die Aktie massiv unter Druck. In Kopenhagen fiel das Papier zeitweise um 5,7 %, auf Wochensicht steuert es mit minus 21 % auf den stärksten Rückgang seit August zu. Goldman Sachs stufte die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ herab – Grund sind geringere Erwartungen an das Nachfolgepräparat CagriSema. Bereits zuvor hatte eine enttäuschende Umsatzprognose für einen Kursrutsch von über 20 % gesorgt.

CagriSema enttäuscht – Wettbewerb verschärft sich

Das experimentelle Mittel CagriSema erreichte in Studien eine Gewichtsreduktion von 20,2 %, während Eli Lillys Konkurrenzprodukt 23,6 % erzielte. In einer Analystenkonferenz verteidigte Konzernchef Mike Doustdar die Ergebnisse, nachdem ein Analyst CagriSema als „looks somewhat obsolete“ bezeichnet hatte. Fünf Analysten senkten daraufhin ihre Einstufung, darunter Deutsche Bank und JPMorgan, die beide auf „Neutral“ zurückgingen.

Hoffnungsträger Wegovy-Pille im Fokus

Nach Einschätzung von Intron-Analyst Naresh Chouhan hängt die Investment-These nun maßgeblich an der Wegovy-Pille. Der Marktstart sei einer der erfolgreichsten Pharmadebüts überhaupt gewesen, mit mehr als 240.000 Anwendern in den USA. „If there is any sign of a material slowdown from what has clearly been an excellent launch, we expect the shares to further de-rate“, warnte Chouhan. Gleichzeitig sehen Experten die langfristige Wettbewerbsfähigkeit im Adipositas-Markt angesichts neuer Therapien und auslaufender Patente ab 2032 zunehmend kritisch.

Bn-Redaktion/ts
