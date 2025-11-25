Konkurrenzdruck bei AMD trifft auf frische KI-Impulse, Aktie gerät unter Druck: AMD-Aktie im Fokus: Google-Chips und KI-News bringen Turbulenzen

Goldrausch 2.0:
Die Aktie von AMD steht unter Druck. Berichte über mögliche Milliardeninvestitionen von Google in eigene Chips treffen auf positive Nachrichten aus AMDs KI-Geschäft. Der Markt reagiert uneinheitlich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 172,24 EUR -7,74 % Tradegate
Alphabet 277,30 EUR +0,28 % Quotrix Düsseldorf
IBM 262,75 EUR -0,65 % Lang & Schwarz
NVIDIA 151,43 EUR -4,14 % Lang & Schwarz

Google baut Druck auf

Laut Medienberichten plant Google die Produktion von rund 1 Million eigener Chips. Ziel ist es, unabhängiger von Zulieferern wie AMD und Nvidia zu werden. Diese Entwicklung trifft AMD zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da der Konzern gerade versucht, sich als starke Kraft im KI-Infrastrukturmarkt zu positionieren. Die Anleger zeigen sich verunsichert, was sich in einem deutlichen Kursrückgang widerspiegelt.

Starke Impulse aus dem KI-Geschäft

Gleichzeitig meldet AMD eine neue Partnerschaft mit IBM und dem KI-Start-up Zyphra. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen an der Entwicklung großskaliger multimodaler KI-Modelle, bei denen AMDs Instinct MI300X-GPUs zum Einsatz kommen. Auch in anderen Bereichen verzeichnet AMD Fortschritte. So ist es dem Unternehmen gelungen, seine 5. Generation der EPYC-Prozessoren in Google-Cloud-Systemen zu integrieren, ein wichtiger Schritt im Server- und Cloud-Segment.

Zwischen Risiko und Potenzial

Die mögliche Abkehr Googles von externen Chipanbietern stellt ein klares Wettbewerbsrisiko dar. Zugleich bietet der rasante Ausbau von KI-Anwendungen große Chancen für AMD. Analysten betonen, dass der Konzern im Vergleich zu anderen Halbleiterunternehmen wie Nvidia, Intel oder Broadcom eine interessante Marktstellung einnimmt. Die langfristige Entwicklung hängt jedoch davon ab, wie stark AMD seine Rolle im KI-Wettbewerb festigen kann.

Spannung bleibt hoch

Gelingt es AMD, den kurzfristigen Gegenwind durch eigene Innovationskraft und Partnerschaften zu kompensieren? Und wie wird sich die wachsende Eigenständigkeit großer Tech-Konzerne wie Google auf den Chipmarkt auswirken? Die kommenden Monate könnten entscheidend werden.

Bn-Redaktion/jh
