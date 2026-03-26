Antimon-Alarm
Nach +300 % in 12 Monaten bei Almonty: Startet jetzt die nächste Antimon-Rally?
Anzeige
Kontron-Aktie bricht zweistellig ein

Konservative Gewinnprognose für 2026 löst Schockwelle aus 26.03.2026, 10:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Kontor
© Bild von Remaztered Studio auf Pixabay
Der österreichische IoT-Spezialist Kontron erlebt am Donnerstag einen dramatischen Kurssturz am Aktienmarkt. Nachdem das Papier am Vortag noch deutlich zulegen konnte, drehte die Stimmung nach der Veröffentlichung der Ziele für das Geschäftsjahr 2026 komplett ins Negative. Mit einem Minus von über 12 Prozent rutschte die Aktie auf 18,36 Euro ab und markiert damit einen neuen Tiefpunkt innerhalb des ohnehin schwierigen Marktumfelds, das zusätzlich von geopolitischen Sorgen im Nahen Osten belastet wird.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kontron 17,67 EUR -15,60 % Lang & Schwarz

Prognose enttäuscht die Markterwartungen
Hauptauslöser für den massiven Abverkauf ist das operative Gewinnziel für das laufende Jahr. Kontron rechnet für 2026 mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 225 Millionen Euro. Damit bleibt das Unternehmen deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die im Durchschnitt mit rund 246 Millionen Euro gerechnet hatten. Händler am Markt bewerten diesen Ausblick als sehr konservativ, was das Vertrauen der Anleger in die kurzfristige Wachstumsdynamik erschüttert hat. Trotz eines angekündigten Umsatzwachstums von etwa 8 Prozent scheinen Restrukturierungskosten und ein erhöhter Investitionsbedarf die Profitabilität stärker zu belasten als bisher angenommen.

Geopolitik und Sektorschwäche verstärken den Abwärtstrend
Der Kursrückgang bei Kontron erfolgt in einem Umfeld allgemeiner Marktschwäche. Der wieder aufflammende Konflikt im Nahen Osten hat die Ölpreise erneut über die Marke von 100 Dollar getrieben, was die Inflationssorgen befeuert und zyklische Technologiewerte besonders hart trifft. Auch die internationalen Wettbewerber wie Siemens, Honeywell oder Schneider Electric verzeichnen am heutigen Handelstag Verluste, wenngleich diese deutlich moderater ausfallen als bei Kontron. Die Kombination aus enttäuschenden Unternehmensdaten und einem nervösen Gesamtmarkt sorgt bei dem SDAX-Wert für eine überproportionale Verkaufswelle.

Kontroversen in der Anleger-Community
Innerhalb der Investment-Foren wird die aktuelle Bewertung der Kontron AG intensiv diskutiert. Während Kritiker vor allem die schwächer als erwartete EBITDA-Marge und die Risiken der laufenden Restrukturierung betonen, sehen Befürworter in dem Absturz eine übertriebene Marktreaktion. Sie verweisen auf den weiterhin starken Auftragsbestand, einen soliden Cashflow und die attraktive Dividendenrendite von rund 3 Prozent. Auch das laufende Aktienrückkaufprogramm wird als stützendes Element angeführt, das langfristig den Wert für die verbleibenden Aktionäre steigern könnte. Dennoch zeigt der Blick auf die Performance der letzten zwölf Monate mit einem Minus von über 20 Prozent, dass das Vertrauen erst mühsam zurückgewonnen werden muss.

Aktienanalyse

Fazit für Anleger
Die Kontron-Aktie befindet sich nach dem heutigen Prognose-Schock in einer kritischen charttechnischen Lage. Zwar bleiben die mittelfristigen Wachstumsambitionen im IoT-Bereich intakt, doch die Diskrepanz zwischen den Management-Zielen und den Markterwartungen für 2026 belastet die kurzfristigen Aussichten massiv. Anleger sollten vor einem Neueinstieg eine Bodenbildung abwarten, da die hohe Volatilität und die unsichere geopolitische Lage derzeit kaum Raum für eine schnelle Erholung lassen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW37JR
Ask: 4,88
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW37JR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
4 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
5 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
7 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Renk-Aktie rutscht unter 50 Euro: Verkaufswelle am Vormittag reißt …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Circus vor der Schicksalswahl: Kann der Anlegertag das Rekordtief …

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz nach Zahlen: Wie reagiert die Aktie auf Zahlen und Prognose?

9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber starten Comeback: Sollten Anleger jetzt schon auf …

7:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM im Fokus: Neue KI-Strategie sorgt für Spannung

Gestern 16:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bechtle im Vorteil? Chipkrise wird zur Chance!

Gestern 16:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP im freien Fall: Warum der Rückkauf verpufft

Gestern 16:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax springt wieder über die 23.000er Marke: Bayer – Jetzt wird’…

Gestern 13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer