Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
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Kontron nach dem Zahlendebakel

Wie könnte es für die Aktie nun weitergehen? 27.03.2026, 10:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kontron nach dem Zahlendebakel: Wie könnte es für die Aktie nun weitergehen?
© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Der österreichische Technologiekonzern legte am gestrigen Donnerstag (26. März) die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf 2026. Die Aktie musste im Anschluss einen gewaltigen Abverkauf über sich ergehen lassen. Die Marktakteure reagierten überaus empfindlich auf das Zahlenwerk. Vor allem die zurückhaltende Prognose für 2026 enttäuschte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kontron 18,91 EUR +5,11 % Baader Bank

Kontron – Zahlen 2025

Kontron (WKN: A0X9EJ | ISIN: AT0000A0E9W5 | Ticker-Symbol: KTN) veröffentlichte für 2025 einen Umsatz in Höhe von 1,607 Mrd. Euro, nach 1,684 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das EBITDA belief sich auf 237,4 Mio. Euro, nach 191,8 Mio. Euro in 2024. Das bereinigte EBITDA wurde mit 220,5 Mio. Euro angegeben, nach 191,8 Mio. Euro im Vorjahr. Das bereinigte Konzernergebnis legte deutlich von 90,7 Mio. Euro in 2024 auf 108,7 Mio. Euro in 2025 zu. Der operative cash flow verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 167,7 Mio. Euro, nach 99,0 Mio. Euro im Jahr 2024. 

Kontron gab zudem den Auftragsbestand per 31.12. mit 2,495 Mrd. Euro an, nach 2,077 Mrd. Euro im Jahr 2024.

Kontron Aktienchart

Prognose 2026

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Kontron einen Umsatz in einer Spanne von 1,75 Mrd. Euro bis 1,80 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA wird mit 225 Mio. Euro prognostiziert.

Reaktion des Marktes

Die Marktakteure fällten schnell ein eindeutiges Urteil und schickten die Kontron-Aktie auf Talfahrt. Es entwickelte sich im gestrigen Donnerstagshandel ein knackiger Abverkauf. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt auch für die kommenden Tage nicht sonderlich viel Gutes erwarten. Aktuell steht der markante Unterstützungsbereich von 18 Euro im Fokus. Sollte es für die Aktie darunter gehen, wird es ungemütlich. Einem Test der markanten Tiefs aus dem November 2024, die damals bei 15,2 Euro ausgebildet wurden, stünde im Falle des Falles nicht sonderlich viel im Wege. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es über die 20 Euro und im Anschluss über die 22 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Als Reaktion auf die Zahlen bestätigten die Analysten der DZ Bank zwar ihr Votum „kaufen“ für die Kontron-Aktie. Das Kursziel passten sie hingegen von 33 Euro auf 31 Euro nach unten an. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Kontron-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 27 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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