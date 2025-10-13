Anzeige
Kurssprung für Broadcom, weil OpenAI eigene KI‑Chips entwickelt

Broadcom‑Aktie hebt ab nach exklusivem Deal mit OpenAI 13.10.2025, 17:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom‑Aktie hebt ab nach exklusivem Deal mit OpenAI
© Symbolbild von Broadcom
OpenAI plant eigene Beschleuniger für Künstliche Intelligenz. Broadcom liefert dafür nicht nur das Chipdesign, sondern übernimmt auch Produktion, Infrastruktur und Systemintegration. Bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollen die neuen Systeme einsatzbereit sein. Die geplante Rechenleistung soll bis 2029 eine Gesamtkapazität von 10 Gigawatt erreichen.
Strategische Neuausrichtung mit Signalwirkung

Mit dieser Vereinbarung positioniert sich Broadcom neu. Statt wie bisher einzelne Komponenten zu liefern, rückt das Unternehmen in die Rolle eines strategischen Systempartners für OpenAI. Ziel ist es, die Abhängigkeit von klassischen GPU-Herstellern zu verringern, allen voran von Nvidia. Der Markt quittierte diese Nachricht mit kräftigen Kursgewinnen. Die Broadcom-Aktie legte nach Bekanntwerden des Deals deutlich zu, zeitweise um mehr als 7 Prozent.

Chancen, Risiken und ein verändertes Marktgefüge

Für Broadcom eröffnet sich durch die enge Kooperation ein enormes Wachstumspotenzial. Eigene Systemlösungen ermöglichen höhere Margen als standardisierte Bauteile. Gleichzeitig sichert ein langfristiger Großauftrag Planungssicherheit.

Doch die Abhängigkeit von einem einzigen Kunden birgt auch Risiken. Verzögerungen bei der Entwicklung, technische Hürden oder ein Strategiewechsel bei OpenAI könnten die ambitionierten Pläne ins Wanken bringen. Gleichzeitig bleibt die Konkurrenz wachsam. Sowohl Nvidia als auch AMD investieren massiv in maßgeschneiderte Systeme für große KI-Plattformen. Nvidia etwa plant Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich zur Unterstützung von OpenAI.

Vorzeichen für eine neue Chipâ€‘Ära

Die Partnerschaft zwischen Broadcom und OpenAI könnte beispielhaft für eine neue Entwicklung im Halbleitermarkt stehen. Große Plattformanbieter wollen sich zunehmend unabhängig machen von etablierten Chipproduzenten und investieren in eigene Architekturen. Ob Broadcom sich dadurch dauerhaft im Markt für KI-Hardware etablieren kann, hängt von der technologischen Umsetzung und der Fähigkeit zur Skalierung ab.

Wird aus dem einstigen Komponentenzulieferer ein dominanter Player im globalen KI-Wettrennen?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
