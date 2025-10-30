Lage bei Gold und Silber beruhigt sich

Stabilisierung bei Barrick Mining. Sind das Kaufkurse? 30.10.2025, 14:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Lage bei Gold und Silber beruhigt sich: Stabilisierung bei Barrick Mining. Sind das Kaufkurse?
Die Lage bei Gold und Silber hat sich beruhigt, Der erste Staub hat sich gelegt. Und davon wurde in den vergangenen Tagen bekanntlich jede Menge aufgewirbelt. Nach den Abverkaufswellen konnte sich Gold nun zunächst unterhalb von 4.000 US-Dollar stabilisieren und auch Silber fand erst einmal einen Boden. Ob damit bereits die Korrektur ausgestanden ist, bleibt jedoch abzuwarten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 27,89 EUR +1,00 % Lang & Schwarz
Gold 3.991,88 USD +1,65 % Lang & Schwarz

Mit Spannung wurde dem gestrigen Fed-Termin entgegengesehen. Die Zinssenkung um 25 Basispunkte wurde so erwartet und bot entsprechend keine Überraschung. Dass nun allerdings eine weitere Zinssenkung in 2025 auf der Kippe zu stehen scheint, passte nicht allen. Zuletzt rechneten die Marktakteure verstärkt mit einer weiteren Zinssenkung in 2025. Die Reaktionen am Devisenmarkt (US-Dollar-Index legte leicht zu, notiert aber noch immer unterhalb von 100 Punkten) und am US-Anleihemarkt (Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder über 4 Prozent) blieben nicht aus. Zwar gerieten Gold und Silber nach dem Fed-Termin nicht stärker unter Druck, doch die aktuellen Entwicklungen sind nicht unbedingt dazu angetan, den beiden Edelmetallen wieder frisches Momentum einzuhauchen.

Kurzum. Die Lage bleibt angespannt. Gold und Silber ringen um einen Boden. Dieser Prozess kann noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit weiteren Rückschlägen ist zu rechnen. Über kurz oder lang sollte ein weiterer Anstieg der Gold- und Silberpreise nicht überraschen.

Stabilisierung bei Barrick Mining. Sind das Kaufkurse?

Die Produzentenaktien gerieten zwischenzeitlich enorm unter Druck; so auch die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0).

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht steckt die Aktie gewaltig in der Klemme. Im oberen Chart ist das Doppeltop, das Barrick Mining im Bereich von 36,2 US-Dollar ausbildete, gut zu erkennen. Mit dem Rücksetzer unter die 32,2 US-Dollar vollendete sich die Formation. Es kam zu weiteren Abgaben. Allerdings hielt die Unterstützungszone 30 US-Dollar / 28,2 US-Dollar dem Druck stand. Das ist aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen. Möglicherweise handelt es sich bereits um den Korrekturboden. Diese Annahme muss sich jedoch erst noch bestätigen.

Barrick Mining wird am 10. November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal veröffentlichen. Von diesem Termin könnten richtungsweisende Impulse ausgehen. Bis dahin gilt: Die Aktie muss über die 36,2 US-Dollar, um die Rallye wieder anzukurbeln. Unter die 28,2 US-Dollar darf es indes nicht gehen.

Bn-Redaktion/mt
