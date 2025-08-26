Licht am Ende des Tunnels? Salzgitter vor der Entscheidung

Licht am Ende des Tunnels?

© Foto von Karan Bhatia auf Unsplash
Die Aktie des deutschen Stahlkonzerns befindet sich in einer durchaus prekären Lage. Trotz temporärer Rüstungsfantasie kommt die Aktie nicht in Fahrt. Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen ambivalenten Eindruck, doch hoffnungslos ist die aktuelle Konstellation keinesfalls. .
Salzgitter – Licht am Ende des Tunnels?

Die Salzgitter-Aktie (WKN: 620200 | ISIN: DE0006202005 | Ticker-Symbol: SZG) befindet sich in einer schwierigen charttechnischen Lage. Das aktuelle Kursniveau spiegelt das mit zahlreichen Herausforderungen gespickte Geschäftsumfeld wieder. Nicht zuletzt die im Juli vermeldetet Eckdaten für das 1. Halbjahr inklusive der nach unten angepassten Gesamtjahresprognose spiegelten dieses eindrucksvoll wider. Der Stahlkonzern kappte bekanntermaßen die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet für 2025 nunmehr einen Außenumsatz in einer Range von 9,0 Mrd. Euro bis 9,5 Mrd. Euro (zuvor 9,5 Mrd. Euro bis 10,0 Mrd. Euro) und ein EBITDA zwischen 300 Mio. Euro und 400 Mio. Euro (zuvor 350 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro).

Wir berichteten über die Eckdaten und die damit einhergehende Prognoseanpassung in der Kommentierung vom 19. Juli detailliert. Die zuletzt veröffentlichten Halbjahresdaten boten daher keine Überraschung. 

Mittlerweile sind die Zahlen und Prognose eingepreist. Spannung bietet aktuell das Chartbild von Salzgitter. 

Salzgitter Aktie

Spektakuläres Chartbild

Der Chart des Stahlkonzerns bietet ein spektakuläres Bild. Das Auf und Ab der letzten Wochen und Monate bildete eine imposante Dreiecksformation (orange dargestellt) aus. Die Aktie ist in die Spitze des Dreiecks gelaufen. Entsprechend dürfte ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen. Die Richtung des bevorstehenden Ausbruchs ist freilich noch immer offen, denn symmetrische Dreiecke gelten als ambivalente Chartformationen. Die Auflösung des Dreiecks könnte ein starkes Signal auslösen. Sollte die Salzgitter-Aktie das Dreieck über die Unterseite verlassen, könnte sie rasch das markante Juni-Tief bei 18,5 Euro erreichen. Ein Ausbruch über die Oberseite würde hingegen den Widerstandsbereich um 26 Euro als potenzielles Bewegungsziel ins Spiel bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan senkten zuletzt ihr Kursziel für die Salzgitter-Aktie von 18,4 Euro auf 16,1 Euro. Das Votum der Analysten lautet unverändert „underweight“. Die Analysten von Deutsche Bank Research sind ein wenig optimistischer. Deren Votum lautet „hold“, das Kursziel 21 Euro. Die Analysten der DZ Bank hoben indes den fairen Wert für die Salzgitter-Aktie von 21,5 Euro auf 23 Euro an. Das Votum lautet hier „halten“.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
