Lufthansa feiert Urteil

Condor ohne Sonderrechte! 20.08.2025, 18:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Flugzeug
© Symbolbild von David Syphers auf Unsplash
Condor hat im Streit mit Lufthansa um Sonderkonditionen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eine Niederlage erlitten – die Kündigung der bisherigen Vereinbarungen wurde als rechtens bestätigt. Seitdem muss Condor marktübliche Preise für Lufthansa-Zubringerflüge zahlen und verliert privilegierten Zugang. Während Lufthansa den juristischen Erfolg feiert und auf einen möglichen DAX-Aufstieg hofft, bleibt Condor nur die Prüfung weiterer rechtlicher Schritte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 8,246 EUR -0,51 % Baader Bank

Condor muss ohne Sonderkonditionen auskommen

Die juristische Auseinandersetzung zwischen Lufthansa und Condor ist entschieden: Der Kranich-Konzern muss Condor-Passagiere weiterhin nicht zu Vorzugspreisen an das Drehkreuz Frankfurt befördern. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Anordnung des Bundeskartellamts aus dem Jahr 2022 in der Hauptsache für rechtswidrig erklärt. Der Beschluss basiere auf formalen Mängeln, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Zuvor hatten bereits mehrere Eilverfahren in dieselbe Richtung entschieden.

Lufthansa hatte die über Jahre laufenden Sondervereinbarungen mit Condor zum Jahresende 2024 beendet. Seitdem zahlt Condor marktübliche Preise für Lufthansa-Zubringerflüge und hat keinen privilegierten Zugang mehr zu Sitzplatzkontingenten. Die kleinere Airline reagierte prompt mit dem Ausbau eines eigenen Feeder-Netzes nach Frankfurt. Man prüfe nun die OLG-Entscheidung sowie mögliche nächste Schritte, so ein Condor-Sprecher.

Lufthansa begrüßte das Urteil: „Alle entscheidenden Verfahren haben bestätigt, dass die Kündigung der Sondervereinbarungen mit Condor rechtlich zulässig war“, kommentierte ein Konzernsprecher. Condor und andere Wettbewerber könnten weiterhin Interlining-Flüge nutzen – jedoch zu regulären Konditionen.

DAX-Kandidat: Lufthansa in Lauerstellung

Parallel zum juristischen Erfolg rücken neue Hoffnungen für die Lufthansa-Aktie in den Fokus der Anleger. Martin Belz, Index-Experte der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank, sieht gute Chancen für den Aufstieg des Unternehmens in den DAX. Wie „4investors“ berichtet, zählt Belz neben Lufthansa auch die Aktien von GEA und Scout24 zu den aussichtsreichen Kandidaten für den nächsten Indexwechsel. Ob es zur tatsächlichen Aufnahme kommt, hänge jedoch von der Kursentwicklung in den verbleibenden Handelstagen ab, betont Belz.

Ein möglicher DAX-Aufstieg wäre für Lufthansa mehr als symbolisch: Er würde die Aktie in den Fokus internationaler Investoren rücken und könnte Handelsvolumen sowie Sichtbarkeit deutlich erhöhen. Doch der Weg dorthin ist keineswegs gesichert.

Analysten uneins: Kommt Lufthansa wirklich in den DAX?

Nicht alle Experten teilen den Optimismus. Die US-Bank JPMorgan bewertet die Chancen auf eine Rückkehr von Lufthansa in die erste Börsenliga deutlich skeptischer. Analyst Pankaj Gupta sieht aktuell nur GEA und Scout24 als realistische Aufsteiger in die DAX-Familie. Die zuvor berechneten Eintrittschancen von Lufthansa sowie dem Bausoftware-Spezialisten Nemetschek hätten sich laut Gupta zerschlagen.

Letztlich hängt die Entscheidung von der Marktperformance der nächsten Tage ab. Indexveränderungen wie diese können weitreichende Folgen für Fonds und ETFs haben, die streng nach DAX-Zusammensetzung investieren. Anleger und Marktbeobachter blicken daher gespannt auf die endgültige Entscheidung.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV36AM
Ask: 0,39
Hebel: 21
mit starkem Hebel
GV7G1H
Ask: 1,50
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV36AM GV7G1H. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Target: Börse reagiert schockiert auf CEO-Wechsel

18:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach der Rekordrally: Siemens Energy unter Verkaufsdruck: Siemens …

15:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vor der NVIDIA-Bilanz mehren sich warnende Stimmen: Gewinne sichern …

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump als Retter? Intel setzt auf Präsident und Investoren

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Marktanteile schrumpfen – Luxusstrategie im E-Auto-…

12:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pop Mart: Gewinnsprung dank Labubu-Hype – Aktie legt deutlich zu

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rohstoffprojekt mit politischer Brisanz sorgt fuer Aufsehen

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Kursdebakel: Sind das schon wieder Kaufkurse?

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer