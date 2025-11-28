DiagnosTear Technologies:
Weltweit einzigartiger Schnelltest vor Zulassung?!
28.11.2025, 12:05 Uhr

Die Lufthansa Group erweitert ihr digitales Angebot und ermöglicht durch eine Kooperation mit Klarna und Adyen flexible Zahlungsmodelle für Flugbuchungen. Kunden können Tickets nun auch später oder in Raten zahlen – zunächst in zehn Ländern, mit geplanter Ausweitung bis 2026. Ziel ist es, den Buchungsprozess kundenfreundlicher zu gestalten und sich durch mehr Komfort im Wettbewerb zu positionieren.
Neue Zahlungsfreiheit über Klarna und Adyen gestartet

Die Lufthansa Group treibt die Digitalisierung ihres Buchungsangebots voran und setzt dabei auf eine neue strategische Partnerschaft mit dem schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna. Seit November können Kunden ihre Flugtickets nicht nur wie gewohnt sofort bezahlen, sondern alternativ auch später oder in Raten begleichen. Die technische Umsetzung erfolgt über die niederländische Zahlungsplattform Adyen, die als Bindeglied zwischen Fluggesellschaft und Finanzdienstleister fungiert.

Zum Start steht die neue Bezahloption in zehn Ländern zur Verfügung – darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, die USA sowie mehrere skandinavische Märkte. Bis Ende des zweiten Quartals 2026 soll das Modell sukzessive auf alle Netzwerk-Airlines der Gruppe ausgerollt werden. Dazu zählen neben Lufthansa auch SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines.

Zwei Modelle – mehr Kontrolle für Reisende

Kunden können künftig zwischen zwei klar definierten Zahlungsarten wählen: Mit der Option „Pay Later“ wird der Betrag erst nach einer festen Frist fällig, während sich mit dem Finanzierungsmodell höhere Ticketpreise in flexiblen Raten begleichen lassen. Gerade bei Langstrecken- oder Familienreisen soll dies zusätzlichen Spielraum schaffen. Oliver Schmitt, Head of Digital Customer Solutions bei der Lufthansa Group, betont: „Wir möchten unseren Kunden maximale Freiheit bei der Zahlungsentscheidung ermöglichen.“

Die neue Option reiht sich ein in ein wachsendes Netzwerk von Reisemarken, die auf Klarna setzen. Der Zahlungsanbieter arbeitet bereits mit Airbnb, Booking.com, Expedia und Hotels.com zusammen. Mit über 114 Millionen aktiven Nutzern weltweit und täglich rund 3,4 Millionen Transaktionen bringt Klarna die nötige Reichweite und Erfahrung mit – und ist seit Kurzem auch an der New York Stock Exchange gelistet.

Strategischer Schritt in Richtung Nutzerkomfort

Die Kooperation zwischen Lufthansa, Klarna und Adyen ist mehr als ein technisches Upgrade: Sie folgt dem wachsenden Bedürfnis vieler Reisender nach flexiblen, individuell anpassbaren Zahlungsmethoden. David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna, spricht von einer global steigenden Nachfrage nach smarteren Lösungen im Reisesektor. Alexa von Bismarck, President EMEA bei Adyen, verweist auf die Verbindung aus skalierbarer Infrastruktur und innovativem Zahlungserlebnis.

Für die Lufthansa Group ist die Einführung ein strategischer Baustein, um sich im hart umkämpften Luftverkehrsmarkt stärker über Servicequalität und Kundenkomfort zu differenzieren. Die geplante schrittweise Erweiterung bis Mitte 2026 lässt auf eine langfristige Positionierung schließen – mit dem Ziel, das Buchungserlebnis deutlich kundenorientierter zu gestalten.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
