Lufthansa vor Mega-Deal

Rückt die TAP-Übernahme näher? 19.12.2025, 13:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Flugzeug
© Symbolbild von Kevin Hackert auf Unsplash
Die Lufthansa darf offiziell auf einen Einstieg bei der portugiesischen Airline TAP hoffen – die Regierung erlaubt Angebote für einen Minderheitsanteil. Gleichzeitig verschärft sich der Tarifkonflikt mit den eigenen Piloten, die ein Schiedsverfahren anstrengen und Vertragsverletzungen beklagen. Für einen positiven Impuls sorgt ein 400-Millionen-Dollar-Auftrag der US Air Force für zwei Langstreckenjets aus dem Lufthansa-Bestand.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 8,581 EUR -0,31 % Lang & Schwarz

Portugals Tür öffnet sich – Lufthansa darf auf TAP-Anteil hoffen

Am Freitag geriet die Lufthansa-Aktie zeitweise unter Druck und fiel um 0,39 Prozent auf 8,63 Euro. Zwei Entwicklungen treffen den DAX-Konzern zur gleichen Zeit – mit gegensätzlichen Vorzeichen. Während sich die internationale Expansion konkretisiert, droht im Inland neuer Ärger mit den eigenen Piloten.

Die portugiesische Regierung hat einem wichtigen Schritt im Privatisierungsprozess der Airline TAP zugestimmt. Verkehrsminister Miguel Pinto Luz erklärte, dass Lufthansa, Air France-KLM und IAG nun unverbindliche Angebote für einen Minderheitsanteil abgeben dürfen. Der Staat will 44,9 Prozent der Airline an einen strategischen Investor aus der Branche veräußern, zusätzlich sind 5 Prozent für die Beschäftigten reserviert.

TAP transportierte im Jahr 2024 rund 16 Millionen Passagiere – vor allem auf Verbindungen nach Brasilien spielt die Airline eine starke Rolle. Seit 2022 schreibt das Unternehmen wieder schwarze Zahlen, nachdem es zuvor fünf Jahre in Folge Verluste verbucht hatte. Lufthansa hatte bereits im November 2024 Interesse an einem Einstieg signalisiert. Der Deal wäre ein weiterer Baustein in der internationalen Wachstumsstrategie des Konzerns.

Piloten im Aufstand – Schiedsverfahren rückt näher

Gleichzeitig eskaliert ein interner Konflikt, der das Verhältnis zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit erheblich belastet. Die Gewerkschaft kündigte am Freitag an, ein Schiedsverfahren gegen den Konzern anzustrengen. Streitpunkt ist die Einhaltung einer Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo, wie sie im Tarifvertrag von 2017 festgelegt wurde.

Damals hatte die Belegschaft weitreichende Zugeständnisse gemacht, unter anderem zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten – im Gegenzug wurde die Flottengröße garantiert. Während der Corona-Krise wurde die Regelung ausgesetzt, 2021 kündigte der Konzern den Vertrag einseitig und fuhr die Flotte herunter. Laut Gewerkschaft wird die im Übergangszeitraum zulässige Reduzierung nun überschritten – mit Auswirkungen auf Beschäftigungssicherheit und Karrieremöglichkeiten der Piloten.

Arne Karstens, Sprecher der Vereinigung Cockpit, nannte die Lage einen „weiteren Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft“. Alle bisherigen Vermittlungsversuche seien laut Gewerkschaft gescheitert, Lufthansa habe „sämtliche vorgeschlagenen Streitbeilegungsoptionen ungenutzt“ gelassen. Sollte das Schiedsverfahren zugunsten der Gewerkschaft ausgehen, droht dem Konzern eine Vertragsstrafe in Millionenhöhe. Eine Stellungnahme von Lufthansa liegt bisher nicht vor.

Hoffnung aus den USA: Air Force ordert Langstreckenjets

Einen Lichtblick gibt es aus Übersee: Die US Air Force hat zwei Boeing 747-8i aus dem Lufthansa-Bestand bestellt. Die Jets sollen Teil eines präsidialen Flugprogramms werden und werden künftig für Trainingszwecke sowie als Ersatzteilspender für zwei weitere Maschinen desselben Typs genutzt, die zu neuen Air-Force-One-Flugzeugen umgebaut werden.

Der Auftragswert beträgt laut Medienberichten rund 400 Millionen US-Dollar. Die erste Auslieferung ist für Anfang 2026 geplant, die zweite folgt im selben Jahr. Zwar hat der Deal keinen direkten Einfluss auf das Passagiergeschäft, signalisiert aber die strategische Relevanz der Lufthansa-Techniksparte und bringt dringend benötigte Einnahmen.

Während sich der Blick international öffnet und die Expansion weiter Gestalt annimmt, bleibt die Stimmung im Heimatmarkt angespannt. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob Lufthansa den Spagat zwischen Wachstum und interner Stabilität meistert – oder ob der interne Druck die internationale Dynamik überlagert.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV7Q4J
Ask: 0,48
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GU8M83
Ask: 2,00
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV7Q4J GU8M83. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nike glänzt in den USA: Doch China wird zum Problem

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Jahresendrallye auf den letzten Drücker? Volkswagen Vz…

8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle in der Bredouille: Gewaltiges Abwärtsmomentum mahnt zur …

8:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Douglas-Aktie stürzt ab: Trotz Wachstum dickes Minus

Gestern 17:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI profitiert vom Reiseboom: Aktie vor Kurssprung?

Gestern 17:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus landet Mega-Deal: Spanien kauft 100 Helis!

Gestern 16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Börse AG: Startet die Aktie in 2026 durch?

Gestern 15:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracles KI-Strategie: Datenzentren und Schulden

Gestern 12:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer