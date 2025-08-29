Stablecoin-Fantasie als potenzieller Turbo:
Machtwechsel bei ProSiebenSat1 entfacht neue Dynamik im Streamingkrieg

ProSiebenSat1 Uebernahme besiegelt – Jetzt formiert sich Widerstand gegen Netflix und Disney 29.08.2025, 16:04 Uhr

Machtwechsel bei ProSiebenSat1 entfacht neue Dynamik im Streamingkrieg: ProSiebenSat1 Uebernahme besiegelt – Jetzt formiert sich Widerstand gegen Netflix und Disney
© Symbolbild von Pixabay
MediaForEurope wird zum Mehrheitsaktionaer bei ProSiebenSat1 und setzt auf europaeische Medienmacht. Mit dem Rueckzug der PPF-Gruppe endet ein monatelanger Bieterwettstreit um die Kontrolle.
Mehrheit fuer MFE bringt neue Machtverhaeltnisse

Der italienische Medienkonzern MediaForEurope, kontrolliert von der Familie Berlusconi, hat durch den Erwerb des Aktienpakets von PPF seine Beteiligung an ProSiebenSat1 auf rund 60 Prozent erhoeht. Der Bieterwettkampf mit der tschechischen Investmentgruppe PPF ist damit entschieden. Zuvor hatte MFE bereits 43,6 Prozent der Aktien im Rahmen eines Uebernahmeangebots eingesammelt. Das finale Ergebnis der laufenden Angebotsphase wird Anfang September erwartet.

Gegenoffensive gegen US Streamingriesen geplant

Mit der klaren Mehrheit an ProSiebenSat1 will MFE eine paneuropaeische Medienallianz schmieden. Ziel ist es, eine echte Alternative zu globalen Streamingplattformen wie Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video oder YouTube zu etablieren. Die Fusion mit den eigenen Sendernetzwerken in Italien und Spanien soll Synergien freisetzen und Skaleneffekte nutzen. MFE verspricht sich dadurch Einsparungen in dreistelliger Millionenhoehe.

Strategischer Schlag gegen die US Dominanz

Das Uebernahmeangebot von MFE wurde von ProSiebenSat1 offiziell unterstuetzt. Es umfasst einen Barkomponentenwert von 4,48 Euro sowie 1,3 eigene MFE Aktien pro ProSiebenSat1 Anteil, was einem Gesamtwert von etwa 8 Euro je Aktie entspricht. Damit lag das Angebot deutlich ueber dem konkurrierenden Gebot der PPF-Gruppe. Der Rueckzug von PPF unterstreicht die Staerke des MFE Konzepts und duempelt den Weg frei fuer eine tiefgreifende Neuausrichtung des Konzerns.

Europa braucht eigene Plattformen
Die politische und regulatorische Akzeptanz der Transaktion gilt als hoch. Weder in Berlin noch in Bruessel gab es relevante Einwaende. In einem von globalen Streamingplattformen dominierten Markt koennte die Konsolidierung europaeischer Medienhaeuser eine entscheidende Rolle spielen. Analysten bewerten den Deal als notwendige Reaktion auf die digitale Disruption der klassischen TV Branche.

Was bedeutet das fuer Anleger und den Markt

Ob MediaForEurope aus ProSiebenSat1 einen digitalen Champion formt, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass mit der neuen Eigentuestruktur ein strategischer Wendepunkt erreicht ist. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die geplante Integration gelingt und ob sich ein echter europaeischer Gegenspieler zu den US Plattformen etablieren laesst. Kann MFE aus dem fragmentierten Fernsehmarkt Europas eine einheitliche digitale Plattform formen – oder bleibt der Aufbruch ein nationaler Kraftakt ohne internationale Tragweite?

Bn-Redaktion/jh
