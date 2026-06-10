Marvell Technology

Mündet wilde Achterbahnfahrt jetzt im Kursdebakel? 10.06.2026, 11:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Marvell Technology: Mündet wilde Achterbahnfahrt jetzt im Kursdebakel?
© Pachon in Motion auf Pexels
Am 29. Mai berichteten wir an dieser Stelle ausführlich über die aktuellen Quartalszahlen von Marvell Technology. Obgleich Zahlen und Ausblick so schlecht nicht waren, reichten sie zunächst nicht aus, die Aktie weiter nach oben zu treiben. Angesichts des überaus exponierten Kursniveaus, das die Aktie bei Veröffentlichung innehatte, hätte es phänomenaler Zahlen bedurft, um der Rallye einen weiteren Schub zu geben. Doch dazu reichte die tatsächliche Qualität der Zahlen nicht aus. Mit dem Monatswechsel platzte schließlich doch noch Knoten und die Aktie setzte Anfang Juni zu einem gigantischen Kurssprung an. Doch dann kamen Broadcom und der US-Arbeitsmarktbericht und aus der Kursrallye entwickelte sich eine wilde Achterbahnfahrt für die Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Marvell Technology 220,50 EUR -5,99 % Lang & Schwarz

Marvell Technology mit starken Q1-Daten und einem robusten Ausblick

Marvell Technology berichtete am 27. Mai  über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2027. Der Markt nahm vor allem das Wachstum des Segments Rechenzentren wohlwollend zur Kenntnis. Das Segment wies im Jahresvergleich ein Plus von 27 Prozent aus. Auch der Ausblick fand durchaus Anklang. So erwartet Marvell Technology für das laufende 2. Geschäftsquartal einen Umsatz in einer Spanne von 2,700 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Zum Zeitpunkt der Zahlenveröffentlichung notierte die Aktie im Bereich von 225 US-Dollar. 

Marvell Technologies Aktienchart

Anfang Juni – Spektakulärer Kursschub und Übergang zur Achterbahnfahrt

Zum Monatswechsel kam enorme Dynamik in die Marvell-Aktie. Zum einen legte HPE spektakuläre Ergebnisse vor. Zum anderen äußerte sich Nvidia-Chef Jensen Huang äußerst positiv zu den Perspektiven von Marvell Technology. Die Marvell-Aktie schoss in Richtung 340 US-Dollar.
Die Schlagzahl blieb im Anschluss hoch. Die etwas enttäuschenden Broadcom-Ergebnisse sowie der starke US-Arbeitsmarktbericht belasteten den Technologiebereich und auch die Marvell-Aktie. Als dann schließlich Ende letzter Woche bekannt wurde, dass Marvell Technology zum 22. Juni in den S&P 500 aufrücken wird, legte die Aktie zu Beginn der aktuellen Woche wieder zu. 

Zwischen 175 US-Dollar und 340 US-Dollar scheint alles möglich

Für die Aktie (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) scheint im Kursbereich 175 US-Dollar bis 340 US-Dollar derzeit alles möglich zu sein. Die jüngsten Kursausschläge als gewaltig zu bezeichnen, wird dem Ganzen nicht gerecht. Eine  Fortsetzung der Achterbahnfahrt ist vor dem Hintergrund der enormen Nervosität im Markt nicht auszuschließen. Gerade das Zinsthema dürfte mit Blick auf die Sitzung des FOMC der Fed am 16. Juni und 17. Juni weiter Fahrt aufnehmen. Anleger und Investoren sollten sich auf weitere turbulente Tage im Technologiesektor und nicht zuletzt bei Marvell einstellen. 

Bn-Redaktion/mt
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