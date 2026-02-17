12 Mrd. USD „Project Vault“:
Wird diese Aktie zum strategischen Gewinner?
Medtronic

Medtronic mit Zahlen-Überraschung und Dividende: Steckt jetzt neues Potenzial in der Aktie? 17.02.2026, 17:35 Uhr

Medtronic Operational Headquarters
© Medtronic / Medtronic Operational Headquarters
Die jüngsten Geschäftszahlen rücken den Medizintechnik-Konzern erneut in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds und anhaltender Diskussionen über Margen und Regulierung zeigt das Unternehmen operative Stabilität und sorgt mit soliden Resultaten sowie einer verlässlichen Dividendenpolitik für neue Impulse.
Quartalszahlen über Erwartung – Margen bleiben im Fokus

Medtronic hat für das dritte Quartal bis zum 23. Januar 2026 einen Umsatz von USD 9.017 Millionen gemeldet. Im Vorjahreszeitraum waren es USD 8.292 Millionen. Damit setzt sich das Umsatzwachstum fort. Der Nettogewinn lag bei USD 1.143 Millionen, nach USD 1.294 Millionen im Jahr zuvor.

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften betrug USD 0,89 (Vorjahr: USD 1,01), das verwässerte Ergebnis je Aktie ebenfalls USD 0,89 gegenüber USD 1,01 im Vorjahr.

Für die ersten neun Monate summiert sich der Umsatz auf USD 26.557 Millionen nach USD 24.610 Millionen im Vergleichszeitraum. Der Nettogewinn erreichte USD 3.557 Millionen (Vorjahr: USD 3.606 Millionen). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften lag bei USD 2,77 gegenüber USD 2,8, das verwässerte bei USD 2,76 nach USD 2,79 im Vorjahr.

Operativ sorgte insbesondere die Abweichung von den Analystenschätzungen für Aufmerksamkeit: Medtronic meldete ein Quartals-EPS von 1,36$, das damit 0,02 $ mehr als die Analystenschätzung von 1,34$ betrug. Auch der Umsatz von 9B$ lag über den durchschnittlichen Erwartungen von 8,91B$.

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Management ein EPS in der Spanne von 5,62 $-5,66 $ in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 5,65 $ gerechnet.

Die Aktie beendete den offiziellen Handel bei 99.49$. Auf Sicht von drei Monaten ergibt sich eine Performance von minus -1,69%, während über zwölf Monate ein Plus von 15,59% zu Buche steht. In den vergangenen 90 Tagen gab es 1 positive EPS-Revisionen und 19 negative EPS-Revisionen. Die Finanzlage wird auf Basis aktueller Kennzahlen als „gut“ eingestuft.

Dividende, Bewertung und Währung: Wie attraktiv ist die Medtronic-Aktie?

Medtronic zählt zu den weltweit größten Medizintechnik-Konzernen – mit Schwerpunkten bei Herzschrittmachern, Kathetern, OP-Robotik und Diabeteslösungen. Das Geschäftsmodell gilt als defensiv, da viele Produkte medizinisch notwendig sind und eine stetige Nachfrage generieren.

Die Dividendenrendite bewegt sich – je nach Kurs – im Bereich von etwa 3–4 % p.a.. Damit bleibt der Titel für einkommensorientierte Strategien interessant. Gleichzeitig bewegt sich das Forward-KGV im mittleren bis höheren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich, was im historischen Vergleich weder ausgesprochen günstig noch überzogen wirkt.

Die Jahresperformance zeigt ein differenziertes Bild: In den letzten zwölf Monaten konnte die Aktie um 15,59% zulegen. Kurzfristig fiel die Entwicklung mit -1,69% in drei Monaten jedoch verhaltener aus.

Ein zusätzlicher Faktor ist die Notierung in US-Dollar. Für Investoren aus dem Euroraum beeinflusst der Wechselkurs EUR/USD sowohl Kursgewinne als auch Dividendenerträge. Ein stärkerer Dollar erhöht die in Euro gerechnete Rendite, ein schwächerer kann sie entsprechend schmälern.

Analystenseitig überwiegen konstruktive Einschätzungen wie „Overweight“ oder „Buy“, ergänzt um einzelne „Hold“-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel signalisiert weiterhin moderates Aufwärtspotenzial im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich.

Im Fokus stehen dabei die Margenentwicklung, Fortschritte in der Innovationspipeline – insbesondere bei minimalinvasiven Verfahren und Diabetes-Technologie – sowie die Kapitalallokation mit stabiler Dividendenpolitik. Risiken sehen Marktbeobachter vor allem in regulatorischen Verzögerungen, zunehmendem Wettbewerbsdruck und möglichen Belastungen durch das Zinsumfeld.

 

Darüber diskutieren die Nutzer

In der Community wird intensiv über Medtronic und den gesamten MedTech-Sektor diskutiert. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die FDA-Zulassung neuer Technologien, etwa im Bereich moderner Insulinpumpen mit automatisierter Mahlzeitenerkennung. Gleichzeitig sorgt die stärkere regulatorische Begleitung digitaler Gesundheitstechnologien für Debatten, da entsprechende Gremien und Prüfverfahren als möglicher Belastungsfaktor für große Medizintechnik-Konzerne wahrgenommen werden.

Auch Dividende, Ausblick und strategische Weichenstellungen stehen im Mittelpunkt. Diskutiert werden unter anderem eine leichte Anhebung der Ausschüttung, Abspaltungspläne einzelner Geschäftsbereiche sowie angepasste Prognosen trotz solider Quartalszahlen. Während einige Nutzer die Stabilität, die kontinuierliche Dividende und langfristige Perspektive betonen, verweisen andere auf die zuletzt verhaltene Kursentwicklung und sehen die Aktie eher als defensiven Depotbaustein statt als dynamischen Wachstumswert – diskutieren Sie jetzt mit!

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0)
