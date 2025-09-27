Anzeige
Mega-Übernahme bahnt sich an

EA-Aktie explodiert: Saudi-Arabien mischt beim Gaming mit 27.09.2025, 14:48 Uhr

Der Videospiel-Gigant Electronic Arts (EA), bekannt für Titel wie Madden NFL und Battlefield, führt Gespräche über eine mögliche Übernahme. Eine Gruppe von US-Investoren, darunter Silver Lake Management, wird dabei vom saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) unterstützt. Die Nachricht über den potenziellen Deal, der zu den größten Übernahmen des Jahres zählen könnte, ließ die EA-Aktie sofort stark ansteigen.
Milliarden-Gebot für den Gaming-Riesen
Der Deal wird als sogenanntes "Leveraged Buyout" verhandelt, wobei die Investoren ein umfangreiches Finanzierungspaket planen. Mit einem Marktwert von rund 48 Milliarden US-Dollar gehört EA zu den letzten großen unabhängigen Videospiel-Unternehmen der USA. Beobachter erwarten, dass eine Ankündigung bereits in der kommenden Woche erfolgen könnte, auch wenn die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind.

Saudi-Arabien als treibende Kraft
Der saudi-arabische Staatsfonds PIF ist eine zentrale Figur bei der Übernahme. Der Fonds hat bereits eine signifikante Beteiligung an EA und einen dedizierten Investitionstopf in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar für den Gaming-Sektor bereitgestellt. Diese Strategie unterstreicht das Ziel des PIF, sich aggressiv in der globalen Videospiel-Branche zu positionieren.

Konsolidierung im Gaming-Sektor
Die Übernahmepläne verdeutlichen den anhaltenden Trend zur Konsolidierung im Gaming-Sektor. Nach Jahren des Wachstums hat sich das Marktumfeld verlangsamt, was den Druck auf Unternehmen erhöht, zu fusionieren oder übernommen zu werden. Die Übernahme von Activision durch Microsoft zwei Jahre zuvor gilt als das bisher größte Beispiel dieser Entwicklung.

EA vor dem nächsten Hit
Die Übernahmegespräche fallen in eine Phase, in der Electronic Arts nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Das Unternehmen meldete zuletzt positive Ergebnisse und bereitet sich auf die Veröffentlichung seines neuen Blockbusters Battlefield 6 vor. Das Timing des Kaufinteresses unterstreicht die aktuelle Attraktivität der EA-Aktie.

Bn-Redaktion/js
