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E-Autos treiben Nachfrage stark an 10.04.2026, 13:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Moaaz Baig auf Unsplash
Mercedes-Benz erlebt einen unerwarteten Aufschwung im Elektrosegment, angeführt vom vollelektrischen CLA, der die Nachfrage deutlich ankurbelt. Während die Verkäufe in China stark einbrechen, stabilisieren westliche Märkte wie die USA und Europa die Gesamtentwicklung. Trotz positiver Impulse bei E-Fahrzeugen führen schwächere Geschäftszahlen zu einer geplanten Dividendenkürzung.
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Elektro-Modelle treiben Nachfrage überraschend an

Während sich der chinesische Markt zunehmend als Belastungsfaktor erweist, liefert das Elektrosegment von Mercedes-Benz unerwartet positive Impulse. Im Zentrum dieser Entwicklung steht der vollelektrische CLA, der die internen Erwartungen deutlich übertrifft. Die Produktion läuft bereits im Dreischichtbetrieb, und die Auftragsbücher sind bis weit in die zweite Jahreshälfte 2026 gefüllt.

Diese Dynamik spiegelt sich auch in den aktuellen Auslieferungszahlen wider. Im ersten Quartal stiegen die Verkäufe batterieelektrischer Pkw um elf Prozent auf 50.400 Einheiten. Damit gelingt eine Trendwende, nachdem das BEV-Geschäft im Gesamtjahr 2025 noch einen Rückgang von vier Prozent verzeichnet hatte. Zusätzliche Wachstumsimpulse kommen aus dem Nutzfahrzeugbereich: Elektrische Vans legten im selben Zeitraum um 29 Prozent zu.

China bremst – Westen stabilisiert

Trotz der positiven Entwicklung im Elektrosegment zeigt das Gesamtbild deutliche Schwächen. Die weltweiten Pkw-Auslieferungen gingen im ersten Quartal um sechs Prozent auf 419.400 Fahrzeuge zurück. Hauptursache ist die anhaltende Schwäche im chinesischen Markt, wo die Verkäufe um 27 Prozent einbrachen und sich der negative Trend weiter beschleunigte.


Demgegenüber stehen stabile bis wachsende Absatzzahlen in den westlichen Kernmärkten. In den USA konnte Mercedes-Benz ein Plus von 20 Prozent erzielen, während auch Deutschland und andere europäische Märkte Zuwächse verzeichneten. Ohne die Belastung aus China hätte der Konzern insgesamt ein Absatzwachstum von fünf Prozent erreicht.

Dividendenkürzung rückt in den Fokus

Die operative Entwicklung des vergangenen Jahres wirkt sich auch auf die Kapitalrückführung aus. Im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung am 16. April steht eine Anpassung der Dividende im Mittelpunkt. Hintergrund ist der deutliche Rückgang des bereinigten EBIT von 13,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf 8,2 Milliarden Euro.

In der Folge soll die Dividende von 4,30 Euro auf 3,50 Euro je Aktie gesenkt werden. Der Ex-Dividende-Tag ist für den 17. April angesetzt, die Auszahlung erfolgt am 21. April.

Mit Blick nach vorn richtet sich die Aufmerksamkeit auf die weitere operative Entwicklung im laufenden Jahr. Am 29. April veröffentlicht Mercedes-Benz die vollständigen Zahlen für das erste Quartal. Diese werden Aufschluss darüber geben, inwieweit die angestrebte EBIT-Marge von drei bis fünf Prozent im Pkw-Segment unter den aktuellen Rahmenbedingungen erreichbar bleibt.

Bn-Redaktion/aw
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