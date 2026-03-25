Nächste Antimon-Rakete?
30 Jahre alte Daten könnten jetzt den nächsten großen Antimon-Fund freilegen
Anzeige
Microsoft nach der Korrektur

Sind das schon wieder Kaufkurse? 25.03.2026, 12:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microsoft nach der Korrektur: Sind das schon wieder Kaufkurse?
© Foto von Simon Ray auf Unsplash
Drohend thront das imposante Doppeltop über dem Kursverlauf der Microsoft-Aktie. In den letzten Wochen und Monaten dominierte die Formation das Handelsgeschehen in der Aktie. Ausgehend vom zweiten Hoch, das im Oktober 2025 ausgebildet wurde, entwickelte sich eine gewaltige Korrekturbewegung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Microsoft 324,90 EUR +0,73 % Lang & Schwarz

Der Verkaufsdruck will bislang nicht entscheidend nachlassen. Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützungszone um 400 US-Dollar wirft die Aktie weiter zurück und öffnet ihr zugleich die Tür in Richtung 350 US-Dollar; dem Tief aus dem April des vergangenen Jahres. 

Der augenscheinlich niedrige Aktienkurs in Verbindung mit der extrem überverkauften Lage der Aktie lässt nur eine Frage zu: Sind das schon wieder Kaufkurse?

Microsoft nach der Korrektur – Sind das schon wieder Kaufkurse?

Nach der zurückliegenden Korrektur scheint die Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) auf den ersten Blick günstig zu sein. Doch ist dem tatsächlich so?

Microsoft Aktienchart

Microsoft legte Ende Januar bärenstarke Ergebnisse für das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2025) des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Markt fasste jedoch einen anderen Aspekt ins Auge: Die anhaltend hohen Ausgaben des Unternehmens in die KI-Infrastruktur. Der Markt wird hinsichtlich der Ausgaben zunehmend nervöser. Dieser Aspekt belastet jedoch auch andere Unternehmen und dürfte maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass der KI-Hype in den letzten Monaten eine gewisse Abkühlung erfuhr. Kommen wir noch einmal auf die charttechnischen Aspekte der Aktie zurück. 

Die Aktie nähert sich seit dem Verlust der 400 US-Dollar nun dem Kursbereich von 350 US-Dollar. Ein Test des April-Tiefs sollte demnach nicht überraschen. Die Frage ist nur: Was passiert danach? Im bullischen Idealfall dreht Microsoft nach oben ab und erobert die 400 US-Dollar zurück. Sollte das Unterfangen gelingen, könnte das eine nachhaltige Erholung entscheidend forcieren. Sollte es allerdings unter die 350 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Ein mögliches Verkaufssignal könnte weitreichende Folgen haben. Insofern würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Trotz anhaltender Kursschwäche zählt die Microsoft-Aktie zu den von Analysten bevorzugten Werten. So bestätigten die Analysten der kanadischen RBC zuletzt ihr Votum „outperform“ für Microsoft. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 640 US-Dollar. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays schlagen in die gleiche Kerbe. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 600 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MJ4QH9
Ask: 1,75
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MK1R6K
Ask: 7,88
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MJ4QH9 MK1R6K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
4 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
5 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
7 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax springt wieder über die 23.000er Marke: Bayer – Jetzt wird’…

13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verbot in Europa? KI-Brillen stehen auf der Kippe

11:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin schwankt: Kann Krypto wirklich auf 150.000 Dollar steigen?

10:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nachfrage sinkt: Gold sei kein sicherer Hafen mehr

10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Steht der Abverkauf der Aktie vor dem Ende?

9:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lanxess-Aktie springt um 9 Prozent: Kursplus belastet Short-Wetten …

Gestern 17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft im Realitätscheck: Copilot-Probleme und Analysten-Skepsis…

Gestern 16:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie im freien Fall: Analysten streichen Kursziele – Drohen …

Gestern 16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer