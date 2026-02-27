US-Patent erteilt:
Die japanische Wettbewerbsbehörde untersucht, ob Microsoft seine marktführende Office-Software nutzt, um Kunden gezielt an die eigene Cloud-Plattform Azure zu binden. Im Zentrum stehen mögliche wettbewerbswidrige Lizenzmodelle, während weltweit der regulatorische Druck auf große Technologiekonzerne zunimmt. Trotz operativ starker Zahlen bleibt die Aktie belastet, da Investoren neben den Ermittlungen auch hohe KI-Investitionen und die schleppende Copilot-Monetarisierung kritisch beobachten.
Wettbewerbshüter nehmen Azure und Office-Verzahnung ins Visier

Für Microsoft verdichten sich die regulatorischen Risiken in einer Phase, in der die Aktie ohnehin unter Druck steht. In dieser Woche durchsuchte die japanische Wettbewerbsbehörde Japan Fair Trade Commission (JFTC) unangekündigt die Geschäftsräume in Tokio. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, Microsoft könne seine starke Marktposition bei Software-Lizenzen nutzen, um Kunden gezielt in die eigene Cloud-Plattform Azure zu lenken.

Konkret prüfen die Behörden, ob Lizenzbedingungen für zentrale Programme wie Teams oder Word so ausgestaltet sind, dass deren Nutzung auf konkurrierenden Cloud-Infrastrukturen technisch komplizierter oder wirtschaftlich unattraktiver wird. Damit würde die Verzahnung von dominanter Büro-Software und Cloud-Diensten direkt ins Visier der Wettbewerbshüter geraten. Ein Sprecher von Microsoft Japan bestätigte die Kooperation mit den Ermittlern.

Der Vorwurf zielt damit auf das Herzstück der Wachstumsstrategie: die enge Integration von Produktivitätssoftware und Cloud-Infrastruktur. Gerade diese Kombination gilt bislang als entscheidender Wettbewerbsvorteil im globalen Cloud-Markt.

Weltweite Regulierungswelle erhöht den Druck

Die Untersuchung in Japan ist kein Einzelfall, sondern Teil einer breiteren Entwicklung. In der EU, in Großbritannien und in den USA verschärfen Behörden seit Längerem den Blick auf die Praktiken großer Technologiekonzerne. Insbesondere das Cloud-Geschäft steht im Fokus, da hier langfristige Kundenbindungen und komplexe Lizenzmodelle eine zentrale Rolle spielen.

Wettbewerber wie Google haben bereits formelle Beschwerden eingereicht. Sie werfen Microsoft vor, durch „strafende“ Aufschläge und restriktive Lizenzmodelle Kunden faktisch in einem geschlossenen Ökosystem zu halten. Sollten die Vorwürfe substanziell untermauert werden, drohen nicht nur empfindliche Geldstrafen. Denkbar wären auch strukturelle Auflagen oder Anpassungen an zentralen Vertragsmodellen, was direkte Auswirkungen auf das Cloud-Geschäft haben könnte.

Für Microsoft steht damit mehr auf dem Spiel als ein einzelnes Verfahren. Die Frage ist, ob die bislang erfolgreiche Bündelstrategie regulatorisch Bestand haben wird.

Operativ robust, an der Börse unter Druck

Fundamental präsentiert sich der Konzern weiterhin solide. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent, der operative Gewinn legte noch deutlicher zu. Das operative Momentum bleibt damit intakt. Dennoch spiegelt sich diese Entwicklung nicht im Kursverlauf wider. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mehr als 16 Prozent im Minus und hat sich spürbar vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Aktuell bewegt sich der Kurs um 338 Euro.

Die Zurückhaltung am Markt hat mehrere Gründe. Neben den regulatorischen Risiken sorgen vor allem die stark steigenden Investitionen für Diskussionen. Microsoft investiert Milliarden in KI-Infrastruktur und den Ausbau von Rechenzentren. Analysten beobachten genau, ob und wann sich diese Ausgaben in nachhaltig steigenden Margen niederschlagen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Monetarisierung des KI-Assistenten Copilot. Dessen Einführung verläuft in Unternehmen offenbar langsamer als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Damit rückt der kommende Quartalsbericht Ende April 2026 in den Fokus. Das Management wird nicht nur Fortschritte bei KI-Umsätzen darlegen müssen, sondern auch eine klare Linie im Umgang mit dem zunehmenden regulatorischen Druck aufzeigen. Bis dahin bleibt die Unsicherheit ein bestimmender Faktor für die Kursentwicklung.

Bn-Redaktion/aw
