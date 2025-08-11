Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Milliarden an Washington

NVIDIA und AMD mit 15 % China-Abgabe 11.08.2025, 15:24 Uhr

Milliarden an Washington: NVIDIA und AMD mit 15 % China-Abgabe
© Bild erstellt mit DALL·E
Die Kurse von AMD und NVIDIA stehen nach einer politisch brisanten Einigung unter Beobachtung. AMD notiert aktuell bei 146,73 EUR, NVIDIA bei 156,48 EUR. Ein neuer Deal mit Washington verpflichtet beide Konzerne, künftig 15 % ihres China-Umsatzes an die US-Regierung abzuführen – mit potenziell weitreichenden Folgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 149,28 EUR +0,63 % Baader Bank
NVIDIA 156,93 EUR +0,01 % Baader Bank

Politischer Druck mit globalen Folgen

Die Vereinbarung ist Teil einer Neujustierung der US-Handelspolitik unter Donald Trump. Ziel ist es, Einnahmen aus dem China-Geschäft amerikanischer Unternehmen teilweise in den Ausbau heimischer Chipfertigung zu leiten. Washington begründet die Abgabe mit „nationalen Sicherheitsinteressen“ und der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu reduzieren.

Milliardenbelastung im Kerngeschäft

NVIDIA erwirtschaftete 2024 rund 12 Milliarden USD Umsatz im chinesischen KI-Chip-Segment. Eine Abgabe von 15 % entspricht 1,8 Milliarden USD jährlich, was – trotz Bruttomargen von über 74 %– die Gewinnspanne spürbar verkleinern könnte.
Bei AMD fällt die Belastung mit geschätzten 450 Millionen USD pro Jahr geringer aus, trifft aber ein Unternehmen, dessen Margen traditionell niedriger sind (Bruttomarge ca. 51 %). Für beide Konzerne bedeutet die Abgabe, dass der Spielraum für Preiskämpfe und aggressive Investitionen enger wird.

Börsenreaktion und Analystensicht

Kurz nach Bekanntgabe gaben die Aktien im vorbörslichen Handel um 2-3 % nach. Analysten betonen, dass der finanzielle Effekt relativ gesehen überschaubar bleibt, sehen aber psychologische Risiken: Die Maßnahme könnte als Signal wirken, dass die USA bereit sind, Geschäftsbeziehungen zu China stärker einzuschränken. Dies könnte chinesische Kunden beschleunigt zu lokalen Anbietern wie Huawei oder Biren Technology treiben.

Strategien zur Abfederung

NVIDIA dürfte versuchen, den Umsatzverlust durch Preisanpassungen und verstärkten Absatz in wachstumsstarken Regionen wie Europa, dem Nahen Osten und Indien zu kompensieren. Zudem treibt das Unternehmen Investitionen in Rechenzentren für KI-Anwendungen außerhalb Chinas voran.
AMD setzt stärker auf Diversifizierung im Produktportfolio, etwa mit spezialisierten KI-Beschleunigern für Cloud-Dienstleister und neuen Partnerschaften im Automobilsektor. Beide Konzerne werden voraussichtlich auch auf Produktions- und Lieferkettenoptimierungen setzen, um die Marge zu stabilisieren.

Langfristige Risiken und Chancen

Während kurzfristig der Margendruck dominiert, könnte die Abgabe langfristig den strategischen Umbau beschleunigen. Eine geringere China-Abhängigkeit würde die geopolitische Verwundbarkeit reduzieren. Allerdings bleibt offen, ob die freiwerdenden US-Steuermittel tatsächlich effizient in neue Fertigungskapazitäten fließen – oder ob die Maßnahme am Ende nur ein weiteres politisches Druckmittel bleibt.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum herrscht geteilte Meinung. Ein Teil der Anleger wertet die Abgabe als „verkraftbare Anpassung in einem politisch schwierigen Umfeld“. Andere sprechen von „unnötiger Belastung“, die langfristig Marktanteile kosten könnte.
Optimisten verweisen auf die Innovationskraft beider Konzerne: „NVIDIA und AMD werden Wege finden, das wieder reinzuholen.“ Pessimisten sehen hingegen das Risiko, dass China in wenigen Jahren technisch aufholt und die westlichen Anbieter aus dem Markt drängt.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
