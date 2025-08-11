Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Milliarden-Kapitalerhöhung

Ørsted unter Handlungsdruck 11.08.2025, 15:38 Uhr

Milliarden-Kapitalerhöhung: Ørsted unter Handlungsdruck
© Symbolbild von Sebastien Van de Walle auf Unsplash
Die Aktie von Ørsted notiert derzeit bei 28,43 EUR und steht nach einer angekündigten Kapitalerhöhung massiv unter Druck. Der dänische Offshore-Windkraftspezialist will 9,4 Milliarden USD einnehmen, um die Folgen schwerer Rückschläge im US-Markt abzufedern.
Kapitalmaßnahme als Rettungsanker

Ørsted plant eine groß angelegte Bezugsrechtsemission, um frisches Kapital zu beschaffen. Die Mittel sollen zur Stärkung der Bilanz, zur Sicherung laufender Projekte und zur Finanzierung von Kostensteigerungen verwendet werden. Hintergrund sind vor allem Verzögerungen und Kostenexplosionen bei US-Offshore-Projekten, die durch politische Kursänderungen und ausbleibende Förderzusagen verschärft wurden.

US-Markt als Problemzone

In den USA hatten jüngste Änderungen der Energiepolitik und Verzögerungen bei Genehmigungen dazu geführt, dass mehrere Projekte vor einer wirtschaftlichen Neubewertung stehen. Besonders betroffen sind die Windparks Ocean Wind 1 & 2, die ursprünglich ab 2026 ans Netz gehen sollten. Schätzungen zufolge haben sich die Projektkosten um rund 15 % erhöht, während erwartete Fördermittel gekürzt oder verschoben wurden.

Börsenreaktion und Analystenstimmen

Die Aktie stürzte nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung um 27 % ab – der stärkste Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte. Analysten sehen die Maßnahme als notwendig, aber nicht ohne Risiko: Eine Verwässerung der bestehenden Anteile ist unvermeidlich, gleichzeitig könnte die hohe Summe das Vertrauen in die mittelfristige Planbarkeit untergraben. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell nur noch knapp über 16 Milliarden EUR, was Ørsted in Übernahmespekulationen bringt.

Langfristige Perspektive bleibt intakt

Trotz der akuten Finanzierungsprobleme bleibt Ørsted technologisch und strategisch stark positioniert. Das Unternehmen ist weltweit führend im Offshore-Windbereich, betreibt Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 15 Gigawatt und verfügt über eine Pipeline von zusätzlichen 30 Gigawatt. Die Kapitalmaßnahme könnte langfristig die Basis schaffen, um auch außerhalb der USA stärker zu expandieren, etwa in Asien und Europa.

Herausforderung für das Geschäftsmodell

Die aktuelle Situation wirft jedoch Fragen zur Resilienz des Geschäftsmodells auf: Steigende Baukosten, volatile Rohstoffpreise und politische Risiken könnten das Wachstumspotenzial in einzelnen Märkten einschränken. Entscheidend wird sein, ob Ørsted in der Lage ist, langfristige Abnahmeverträge zu sichern, die höhere Kosten abfedern.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum herrscht Enttäuschung über den massiven Kurssturz. Einige Anleger sprechen von „Vertrauensverlust auf Raten“, andere sehen in der Kapitalerhöhung eine notwendige Weichenstellung für die Zukunft. Optimisten argumentieren, dass die globale Energiewende Ørsted langfristig Rückenwind gibt – Skeptiker befürchten jedoch, dass die USA als Wachstumstreiber ausfallen könnten.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
