Milliardenhoffnung: BioNTech greift mit Krebsforschung neu an

17.01.2026, 12:50 Uhr

Milliardenhoffnung: BioNTech greift mit Krebsforschung neu an: Goldman Sachs löst Kursschub mit optimistischem Onkologie-Ausblick aus
© Bild von Thomas auf Pixabay
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BioNTech deutlich hochgestuft. Statt auf das abklingende Impfstoffgeschäft konzentriert sich die Bewertung nun auf die wachstumsstarke Pipeline in der Krebsforschung mit Milliardenpotenzial.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TecDAX 3.751,97 PKT -0,26 % Ariva Indikation
Immatics 8,47 EUR -0,12 % Lang & Schwarz
CureVac 4,66 USD -0,21 % Nasdaq
BioNTech 93,95 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Moderna 36,04 EUR -0,08 % Lang & Schwarz
US Tech 100 25.533,70 PKT -0,06 % Ariva Indikation

Fokuswechsel bei BioNTech: Krebs statt Corona

Goldman Sachs bewertet BioNTech nun mit „Buy“ und hebt das Kursziel signifikant an. Der Hintergrund: Die Analysten sehen in der Onkologie-Sparte einen zentralen Werttreiber der kommenden Jahre. Besonders der Wirkstoffkandidat BNT327, der als bispezifischer Antikörper gegen solide Tumore entwickelt wird, rückt in den Mittelpunkt. Die Bank sieht hier die Chance, BioNTech als ernstzunehmenden Akteur im weltweiten Onkologiemarkt zu etablieren. Mit mehr als zwanzig laufenden Studien in der Krebsforschung hat BioNTech seine Strategie klar verschoben. Für das Jahr 2026 werden sieben Veröffentlichungen aus Spätphasenstudien erwartet,  klinische Meilensteine, die über das Marktpotenzial der Pipeline entscheiden könnten.

Starke Kasse trifft ambitionierte Pipeline

Die Neuaufstellung wird auch durch die finanzielle Stärke untermauert, BioNTech verfügt über umfangreiche Liquiditätsreserven, um die Forschung ohne Druck aus kurzfristigen Umsätzen voranzutreiben. Parallel expandiert das Unternehmen durch Partnerschaften und Akquisitionen, um zusätzliche Technologien zu integrieren und die Pipeline zu verbreitern.

Im Vergleich zu anderen Biotechnologieunternehmen im Nasdaq 100 oder TecDAX wird BioNTech zunehmend als Transformationswert gesehen, vergleichbar mit Akteuren wie Moderna, CureVac oder Immatics, die sich von einzelnen Produkten hin zu breit aufgestellten Plattformanbietern entwickeln.

Krebs-Offensive als Lackmustest für den Markt

Für Anleger steht damit ein möglicher Wendepunkt bevor: Kann BioNTech seine wissenschaftlichen Ambitionen in nachhaltige Markterfolge übersetzen? Die klinischen Daten der kommenden Jahre dürften über die langfristige Bewertung entscheiden – und darüber, ob der Konzern über die Corona-Episode hinaus als Schlüsselakteur in der Onkologie wahrgenommen wird.

Ausblick

Wird 2026 das Jahr, in dem BioNTech den Durchbruch in der Krebsmedizin schafft und sich damit endgültig vom Schatten der Pandemie löst?

Bn-Redaktion/jh
