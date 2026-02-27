US-Patent erteilt:
Vom Prototyp zum Patent: CiTech sichert sich Schutz im größten Defence-Markt der Welt
Anzeige
Minus 80% vom Rekordhoch

Warum Anleger Duolingo jetzt bestrafen 27.02.2026, 17:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Duolingo
© Foto von ilgmyzin auf Unsplash
Die Aktien der populären Sprachlern-Plattform Duolingo brechen massiv ein. Obwohl das abgelaufene Quartal stark ausfiel, schickt ein enttäuschender Ausblick den Kurs auf Talfahrt. Das Unternehmen opfert kurzfristige Gewinne für zukünftiges Nutzerwachstum – eine Strategie, die an der Wall Street für blanke Panik sorgt und die Aktie auf ein Mehrjahrestief drückt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Duolingo Registered (A) 82,31 EUR -17,62 % TTMzero RT

Starke Vergangenheit, trübe Zukunft
Eigentlich liefen die Geschäfte für Duolingo zuletzt hervorragend. Die Umsätze stiegen im Vorjahresvergleich deutlich an, und auch beim operativen Ertrag sowie beim Nettogewinn konnten massive Sprünge verzeichnet werden. Immer mehr Menschen nutzen die Plattform täglich, wobei auch der Anteil der zahlenden Nutzerschaft kontinuierlich wuchs. Doch an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt – und genau dieser Ausblick sorgte nun für den herben Rückschlag.

Strategiewechsel schockt den Markt
Das Management dämpfte die Erwartungen für das kommende Geschäftsjahr erheblich. Sowohl beim allgemeinen Umsatzwachstum als auch bei den Buchungen wird eine spürbare Verlangsamung prognostiziert. Besonders bitter für Investoren: Die Profitabilität soll im Vergleich zum Vorjahr spürbar sinken. Der Konzernchef begründet diese Entwicklung mit einem bewussten Strategiewechsel. Statt auf maximale Margen fokussiert sich das Unternehmen künftig primär auf ein aggressives Nutzerwachstum. Helfen sollen dabei auch neu integrierte Lernbereiche wie Mathematik, Musik und Schach.

Aktienanalyse

Freier Fall und ein fundamentaler Hoffnungsschimmer
Die Quittung der Anleger folgte prompt: Die Aktie stürzte nachbörslich um fast ein Viertel ab. Damit scheiterte auch der Versuch einer charttechnischen Bodenbildung, und das Papier setzt seinen dramatischen Abwärtstrend der letzten Monate fort. Dennoch sehen Marktbeobachter aus fundamentaler Sicht auch Lichtblicke. Das Bewertungsniveau ist im Branchenvergleich mittlerweile deutlich gesunken, was auf eine Unterbewertung hindeuten könnte. Zudem kündigte das Unternehmen ein massives Aktienrückkaufprogramm an. Dies könnte den Kurs mittelfristig stützen und die derzeit sehr zahlreich positionierten Leerverkäufer unter Druck setzen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netflix wirft hin, Aktie schießt hoch: Geht dieses Hollywood-…

18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CoreWeave im freien Fall: Darum kann selbst Nvidia diese Aktie jetzt…

17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft unter Druck: Japan ermittelt jetzt

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA dreht auf: Auftragseingang explodiert plötzlich!

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Rekordzahlen trotz Dollar-Druck

12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale: Allianz – Starke …

9:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht …

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Jahreszahlen: AIXTRON Aktie in Grün Gewinn schwä…

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer