Münchener Rück nach Katastrophenstart

11.01.2026, 08:44 Uhr

Münchener Rück nach Katastrophenstart: Wie schlimm wird es für die Aktie?
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Während der Dax einen bärenstarken Start in das Börsenjahr 2026 verzeichnet, schwächelt die Aktie der Münchener Rück. Diese Schwäche hat die Münchener Rück jedoch nicht exklusive. Auch andere Versicherungstitel tun sich in der aktuellen Phase schwer. So kommen auch die Allianz-Aktie und die Hannover Rück im neuen Jahr bislang noch nicht so recht in Schwung und verzeichnen zum Teil knackige Kursverluste. Schauen wir uns die aktuell sehr spannende Situation bei der Münchener Rück einmal an.
Münchener Rück – Wie schlimm wird es für die Aktie?

Unser letzte Kommentierung zur Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) überschrieben wir am 30. Dezember an dieser Stelle mit „Nun gilt es!“. Pünktlich zum Jahresende attackierte die Aktie den bis dato gültigen Abwärtstrend (grün dargestellt). Dieser wurde zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Zusätzliche Brisanz erhielt die Konstellation durch den Umstand, dass im Bereich von 575 Euro ein markanter Horizontalwiderstand wartete. Aus charttechnischer Sicht wäre es eine Art Befreiungsschlag, wenn es der Aktie gelingen würde, dieses Cluster um 565 Euro / 575 Euro zu durchbrechen. Um es kurz zu machen: Die Chance war Ende Dezember da. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Münchener Rück jedoch, Nägel mit Köpfen zu machen und so kam es wie es kommen musste.

Chartanalyse

Ein Ausbruch über die 575 Euro zu Jahresbeginn hätte die Weichen in Richtung 600 Euro / 615 Euro gestellt. Doch der Ausbruch scheiterte. Das frische Kaufsignal blieb aus. Stattdessen setzten in der Aktie Gewinnmitnahmen ein. Spätestens mit dem Rücksetzer unter die Marke von 550 Euro wurde es prekär. Der Rücksetzer erlangte Relevanz. Mittlerweile läuft die Aktie den zentralen Unterstützungsbereich von 525 Euro / 515 Euro an. Die Aufgabenstellung ist dabei denkbar klar definiert – es gilt, einen Rücksetzer unter die 515 Euro unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es hierzu kommen, könnte es für die Münchener Rück rasch unter die 500 Euro gehen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 575 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan sind unverändert sehr optimistisch für die Aktie. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel für die Münchener Rück sehen sie bei sportlichen 655 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
