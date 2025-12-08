Nach dem Toulouse-Verkau

Symbolbild Biotechnologie
© Foto von SHIKDER von Unsplash
Evotec hat den Verkauf seines Standorts in Toulouse an Sandoz erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion war seit Wochen erwartet worden und wurde nun offiziell bestätigt. Mit dem Abschluss fließen dem Unternehmen 350 Millionen US-Dollar zu – ein wichtiger Schritt angesichts der zuletzt belasteten Bilanz. Dem vorhandenen Finanzpolster standen bislang hohe langfristige Schulden gegenüber, die den Handlungsspielraum eingeschränkt haben.
Fokus auf ein neues Geschäftsmodell

Bestandteil des Abkommens sind auch Lizenz- und Meilensteinzahlungen, die sich über die kommenden Jahre hinweg auf bis zu 300 Millionen US-Dollar summieren könnten. Das ist für Evotec von Bedeutung, da die Biologics-Aktivitäten zuletzt den stärksten Wachstumsbeitrag geleistet hatten. Zusätzlich sind Umsatzbeteiligungen vorgesehen, insbesondere im Markt für Biosimilars, den Sandoz weiter ausbauen will.

In der Unternehmensmitteilung betont das Management, dass der Verkauf die Profitabilität, die Kapitaleffizienz sowie den künftigen Umsatzmix verbessern soll. Die Hamburger setzen auf den Übergang zu einem Modell, das weniger Kapital bindet, und wollen verstärkt als Technologieanbieter für innovative Biologika auftreten. CEO Christian Wojczewski sieht Evotec damit auf dem Weg zu einem skalierbaren Partner für die Entwicklung der nächsten Generation biologischer Wirkstoffe.

Marktreaktion bleibt verhalten

An der Börse zeigte der Vollzug des Deals zunächst kaum Wirkung. Die Aktie bewegte sich vor Handelsbeginn nur geringfügig. Für Anleger brachte die Meldung wenig Neues, da der Verkauf bereits seit Wochen in den Kursen berücksichtigt war. Der Aktienchart bleibt weiter von einer deutlichen Korrektur geprägt, die seit Anfang November nicht aufgeholt werden konnte.

Auch technisch zeigt sich bislang keine nachhaltige Trendwende. Zwar ist im Bereich um 5,15 Euro eine Bodenbildung erkennbar und einzelne Chartindikatoren senden erste Entspannungssignale – doch insgesamt bleibt das Bild schwach.

Fazit

Der Verkauf des Standorts in Südfrankreich verschafft Evotec finanziell mehr Luft und definiert den künftigen Unternehmensfokus klarer. Ob dieser Strategiewechsel jedoch ausreicht, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, muss sich erst noch zeigen. Für den Moment bleibt die Aktie geprägt von Zurückhaltung und der Erwartung konkreter Fortschritte im neuen Geschäftsmodell.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
