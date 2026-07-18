Netflix – Zahlen lösen Blutbad aus

Wie dramatisch könnte es nun werden? 18.07.2026, 08:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix – Zahlen lösen Blutbad aus: Wie dramatisch könnte es nun werden?
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Netflix präsentierte am Donnerstag (16. Juli) die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026. Mit den Zahlen zum 1. Quartal 2026 wusste der Streamingdienstanbieter nicht zu überzeugen. Die Netflix-Aktie wurde damals im April abgestraft. Würde ihr nach Veröffentlichung der Q2-Daten nunmehr das gleiche Schicksal blühen?
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Netflix – Zahlen lösen Blutbad aus. Wie dramatisch könnte es nun werden?

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal genauer an. Netflix gab den Umsatz im 2. Quartal 2026 mit 12,560 Mrd. US-Dollar an, nach 11,079 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Damit verzeichnete Netflix ein Umsatzwachstum in Höhe von 13,4 Prozent. Das Wachstum schwächte sich weiter ab.  Bereits in den Vorquartalen ließ das Wachstumstempo nach. Zum Vergleich: Von Q1 / 2024 auf Q1 / 2025 betrug das Plus 15,9 Prozent. Netflix veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 3,401 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,80 US-Dollar), nach 3,125 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS von 0,72 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Die operative Marge fiel mit 33,4 Prozent robust aus, lag aber unter dem Vergleichswert aus dem 2. Quartal 2025. Damals wurde eine operative Marge von 34,1 Prozent erzielt.

Netflix Aktienchart

Der so wichtige free cash flow lag mit 1,525 Mrd. US-Dollar deutlich unter dem Wert aus dem entsprechenden Vorjahresquartal. Im 2. Quartal 2025 belief sich der free cash flow auf 2,267 Mrd. US-Dollar. Auch dieser Rückgang machte die Börse nervös.  

Ausblick auf das laufende 3. Quartal 2026

Netflix erwartet für das laufende September-Quartal einen Umsatz in Höhe von 12,860 Mrd. US-Dollar – das wäre im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Umsatzplus in Höhe von „nur“ 11,7 Prozent. Auch in diesem Punkt wusste Netflix ganz einfach nicht zu überzeugen. Der Streamingdienstanbieter erwartet zudem einen Gewinn in Höhe von 3,452 Mrd. US-Dollar, was einem EPS in Höhe von 0,82 US-Dollar entsprechen würde. Für die operative Marge wird ein Wert von 33,2 Prozent prognostiziert.

Zusammengefasst

Die Zahlen traten eine veritable Verkaufswelle los. Die Netflix-Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) rauschte unter den eminent wichtigen Kursbereich 72 US-Dollar / 70 US-Dollar. Damit steht einer weiteren Ausdehnung der Bewegung auf 60 US-Dollar nicht mehr sonderlich viel im Weg. Selbst ein Rücksetzer auf 50 US-Dollar / 48 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss Netflix über die 82 US-Dollar laufen.

Aktuelle Analystenstimmen

JPMorgan beließ Netflix nach den Zahlen zwar auf „overweight“, die Analysten senkten aber das Kursziel deutlich von 118 US-Dollar auf 85 US-Dollar.

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Bn-Redaktion/mt
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