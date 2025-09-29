Anzeige
Neue Horizonte für Airbus

29.09.2025, 12:27 Uhr

Neue Horizonte für Airbus: Marktführer auf Kurs, Aktie bei 197 €
© Symbolbild von alobos life auf Flickr
Die Airbus-Aktie notiert aktuell bei 197 EUR und bewegt sich damit leicht unter ihrem 12-Monats-Hoch. Nach Jahren des Wachstums in der zivilen Luftfahrt und starken Impulsen aus dem Verteidigungssektor steht der Konzern vor strategischen Weichenstellungen: einerseits steigende Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen, andererseits geopolitische Unsicherheiten und verschärfter Wettbewerb.
Kursentwicklung und Bewertung

Mit einem Kurs von 197 EUR kommt Airbus auf eine Marktkapitalisierung von rund 155 Milliarden EUR. Analysten verorten die Aktie auf einem Bewertungsniveau von etwa dem 18-fachen Gewinn, was im Branchenvergleich weder günstig noch überzogen wirkt. Simply Wall St. sieht die aktuelle Bewertung als fair an, verweist aber auf Unsicherheiten im Lieferkettenmanagement.

Geschäftsfelder im Überblick

Airbus erwirtschaftet den Großteil seiner Umsätze im Segment Commercial Aircraft, wo Modelle wie die A320neo und die A350 stark nachgefragt sind. Im ersten Halbjahr 2025 lieferte Airbus weltweit über 330 Flugzeuge aus – ein Plus von knapp 7 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders wachstumsstark sind die Aufträge aus Asien, wo die Unternehmensführung jüngst eine Strategietagung in Neu-Delhi abhielt und Gespräche mit IndiGo und Air India führte.

Daneben wächst die Sparte Defense & Space, in der Airbus verstärkt auf unbemannte Systeme und militärische Kommunikation setzt. Die geopolitischen Spannungen in Osteuropa und im Indopazifik sorgen hier für steigende Budgets und damit stabile Auftragseingänge.

Chancen in der Business Aviation und Technologieinvestments

Eine neue Studie hebt hervor, dass Corporate Aviation in Asien an Bedeutung gewinnt. Airbus kann hier mit seiner Tochter Airbus Corporate Jets (ACJ) punkten. Parallel engagiert sich der Konzern über seine Venture-Capital-Sparte in Zukunftstechnologien, etwa mit einer Beteiligung an Cur8, einem Carbon-Management-Startup. Dies unterstreicht den strategischen Anspruch, Nachhaltigkeit stärker ins Kerngeschäft zu integrieren.

Herausforderungen

Trotz der guten Marktposition bleibt Airbus nicht frei von Problemen. Zum einen bestehen Lieferkettenengpässe bei Triebwerken und Avionik-Komponenten, die die Auslieferungsziele gefährden könnten. Airbus plant für 2025 rund 770 Auslieferungen, doch Analysten warnen vor möglichen Verzögerungen. Zum anderen bleibt der Konkurrenzdruck durch Boeing bestehen – auch wenn Boeing derzeit selbst mit Produktions- und Qualitätsproblemen kämpft.

Finanzielle Perspektiven

Airbus meldete im zweiten Quartal 2025 Umsätze von 27,7 Milliarden EUR, ein Zuwachs von 11 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg um 15 % auf 3,8 Milliarden EUR. Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und verweisen auf die robuste Nachfrage und verbesserte Margenaussichten.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung geteilt. Optimistische Anleger betonen die starke Marktstellung: „197 € ist nur der Anfang, Airbus bleibt langfristig ein Gewinner“. Andere sehen Risiken: „Die Lieferkettenprobleme sind real, das wird den Kurs ausbremsen.“ Ein Nutzer fasst zusammen: „Solider Wert, aber kein Selbstläufer – Geduld ist gefragt.“

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
