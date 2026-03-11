Die RENK Group setzt ihren Wachstumskurs im Verteidigungssektor fort und meldet gleich mehrere positive Entwicklungen. Während ein neuer Großauftrag der US-Armee zusätzliche Perspektiven eröffnet, unterstreichen Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand die starke Nachfrage nach militärischer Antriebstechnik. Gleichzeitig zeigt sich an den Börsen jedoch, dass selbst solide Fundamentaldaten nicht automatisch zu steigenden Kursen führen.

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Konzernumsatz deutlich auf 1,37 Mrd. €, was einem Wachstum von 19,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Treiber dieser Entwicklung war vor allem das Verteidigungsgeschäft, das um 24,0 % zulegte und inzwischen 74 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Parallel dazu verbesserte sich auch die Profitabilität: Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 21,7 % auf 230 Mio. €, während die bereinigte EBIT-Marge auf 16,9 % anstieg.

Auch die Nachfrage nach den Produkten des Konzerns bleibt hoch. Der Auftragseingang erreichte mit 1,57 Mrd. € einen neuen Rekordwert. Besonders deutlich zeigt sich die langfristige Dynamik beim Auftragsbestand, der auf 6,68 Mrd. € anwuchs und damit ebenfalls ein neues Allzeithoch markiert. Für die kommenden Jahre ergibt sich daraus eine hohe Planungssicherheit.

Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, erklärte: „Unsere Strategie, den Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, zahlt sich aus: Wir verbuchen die höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind, um unsere Wachstumsziele bis 2030 zu realisieren.“

US-Armee vergibt Auftrag über 57 Millionen Dollar

Ein zusätzlicher Impuls für das operative Geschäft kommt aus den Vereinigten Staaten. Eine Tochtergesellschaft erhielt von der Defense Logistics Agency Weapons Support einen Auftrag über 57 Millionen US-Dollar zur Lieferung von AVDS-1790-Motoren. Diese Motoren werden eingesetzt, um die Einsatzbereitschaft militärischer Bergungsplattformen zu sichern und deren Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.

Die Auslieferung der Motoren ist für Mitte 2027 vorgesehen. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass dieser Auftrag Teil einer langfristigen Beschaffungsstrategie sein könnte und perspektivisch in weitere Vereinbarungen über die Lieferung dieser Motorentechnologie münden könnte. Innerhalb der Produktion musste das Unternehmen seine Kapazitäten entsprechend priorisieren, um die Anforderungen des Kunden und den engen Zeitplan erfüllen zu können.

Corey Johnson, CEO von RENK America, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit:

„Unser Team weiß, wie wichtig Einsatzbereitschaft ist”, sagte Corey Johnson, CEO von RENK America. „Die Flexibilität, schnell zu mobilisieren und zuverlässige Lösungen zu liefern – unabhängig von der Herausforderung – ist das, was unser Unternehmen auszeichnet. Wir sind stolz darauf, die Mission der Armee zu unterstützen und die langjährige Tradition von RENK America als vertrauenswürdiger Partner bei der Sicherung der Verteidigung Amerikas fortzusetzen.“

Neben dem operativen Wachstum profitieren auch Aktionäre von der positiven Entwicklung. Der Vorstand plant, der Hauptversammlung eine Dividende von 0,58 € je Aktie vorzuschlagen. Das entspricht einer Erhöhung um 38 % gegenüber dem Vorjahr, als 0,42 € je Aktie ausgeschüttet wurden.

Rüstungsaktien reagieren trotz Boom uneinheitlich

Trotz der starken Geschäftszahlen zeigt sich am Aktienmarkt ein differenziertes Bild. Verteidigungswerte entwickeln sich derzeit nicht einheitlich, obwohl geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben grundsätzlich für eine hohe Nachfrage sprechen.

Zum Wochenstart verzeichneten Rheinmetall-Aktien auf XETRA ein Plus von 2,04 % auf 1.625,00 Euro, während HENSOLDT-Titel um 4,68 % auf 77,15 Euro zulegten. Andere Werte der Branche bewegten sich dagegen schwächer. RENK-Aktien gaben leicht um 0,47 % auf 55,45 Euro nach. Auch MTU Aero Engines verzeichnete ein Minus von 2,88 % auf 340,90 Euro.

Ein wesentlicher Grund liegt in der Marktpsychologie. Viele Investoren hatten steigende Spannungen bereits frühzeitig eingepreist und nutzten die zuletzt hohen Bewertungen, um Gewinne zu realisieren. An den Börsen greift in solchen Phasen häufig das bekannte Muster „Buy the rumor, sell the fact“.

Hinzu kommen operative Herausforderungen innerhalb der Branche. Die hohe Nachfrage führt bei einigen Unternehmen zu Kapazitätsengpässen, wodurch Investoren zunehmend darauf achten, wie schnell neue Aufträge tatsächlich in Umsatz und Gewinn umgesetzt werden können. Gleichzeitig belasten gestörte Lieferketten, steigende Energiepreise und ein insgesamt unsicheres Marktumfeld die Bewertungen vieler Rüstungskonzerne.

Für das laufende Geschäftsjahr bleibt der Ausblick dennoch positiv. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. € sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 Mio. € und 285 Mio. €, was den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen würde.

Darüber diskutieren die Nutzer

Unsere User diskutieren derzeit intensiv über die Entwicklung der Aktie und die aktuelle Lage im Verteidigungssektor. Viele Beiträge drehen sich um die zuletzt schwankende Kursentwicklung und die Frage, ob die jüngsten Bewegungen lediglich eine Zwischenphase oder der Beginn einer neuen Richtung am Markt sind. Einige Nutzer zeigen sich frustriert über politische Unsicherheiten und internationale Verhandlungen, die aus ihrer Sicht zusätzlichen Druck auf die Märkte ausüben und kurzfristige Kursbewegungen schwer vorhersehbar machen.

Andere Stimmen bleiben deutlich optimistischer und sehen die aktuelle Situation als typische Phase bei wachstumsstarken Unternehmen. Sie verweisen darauf, dass stärkere Schwankungen an der Börse keine Seltenheit sind und sich langfristige Trends häufig erst über einen längeren Zeitraum klar herausbilden. Gleichzeitig wird in der Community immer wieder betont, dass hohe Erwartungen und volle Auftragsbücher zwar positiv sind, Investoren jedoch genau beobachten, wie schnell Unternehmen diese Nachfrage tatsächlich in Umsätze und Gewinne umsetzen können.

Auch längere Seitwärtsbewegungen werden von vielen Nutzern thematisiert. Während einige darin eine normale Konsolidierung nach starken Kursanstiegen sehen, fällt es anderen schwer, in solchen Marktphasen geduldig zu bleiben. Genau diese unterschiedlichen Einschätzungen sorgen für lebhafte Diskussionen in der Community.