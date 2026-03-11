Neuer Millionenauftrag und Rekordzahlen

Dieser Rüstungskonzern überrascht Anleger 11.03.2026, 21:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild RENK Group
© AR / Symbolbild RENK Group
Der Rüstungssektor wächst weiter – und ein deutscher Spezialist für militärische Antriebstechnik profitiert besonders stark davon. Neue Großaufträge aus den USA, steigende Verteidigungsbudgets und Rekordzahlen beim Umsatz sorgen derzeit für Aufmerksamkeit bei Investoren. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Börse, dass selbst in einem Boom-Markt nicht alle Rüstungsaktien automatisch steigen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.547,50 EUR -5,35 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 75,80 EUR -2,73 % Lang & Schwarz
RENK Group 54,42 EUR -2,12 % Lang & Schwarz

 

Die RENK Group setzt ihren Wachstumskurs im Verteidigungssektor fort und meldet gleich mehrere positive Entwicklungen. Während ein neuer Großauftrag der US-Armee zusätzliche Perspektiven eröffnet, unterstreichen Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand die starke Nachfrage nach militärischer Antriebstechnik. Gleichzeitig zeigt sich an den Börsen jedoch, dass selbst solide Fundamentaldaten nicht automatisch zu steigenden Kursen führen.

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Konzernumsatz deutlich auf 1,37 Mrd. €, was einem Wachstum von 19,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Treiber dieser Entwicklung war vor allem das Verteidigungsgeschäft, das um 24,0 % zulegte und inzwischen 74 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Parallel dazu verbesserte sich auch die Profitabilität: Das bereinigte EBIT erhöhte sich um 21,7 % auf 230 Mio. €, während die bereinigte EBIT-Marge auf 16,9 % anstieg.

Auch die Nachfrage nach den Produkten des Konzerns bleibt hoch. Der Auftragseingang erreichte mit 1,57 Mrd. € einen neuen Rekordwert. Besonders deutlich zeigt sich die langfristige Dynamik beim Auftragsbestand, der auf 6,68 Mrd. € anwuchs und damit ebenfalls ein neues Allzeithoch markiert. Für die kommenden Jahre ergibt sich daraus eine hohe Planungssicherheit.

Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG, erklärte: „Unsere Strategie, den Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, zahlt sich aus: Wir verbuchen die höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind, um unsere Wachstumsziele bis 2030 zu realisieren.

US-Armee vergibt Auftrag über 57 Millionen Dollar

Ein zusätzlicher Impuls für das operative Geschäft kommt aus den Vereinigten Staaten. Eine Tochtergesellschaft erhielt von der Defense Logistics Agency Weapons Support einen Auftrag über 57 Millionen US-Dollar zur Lieferung von AVDS-1790-Motoren. Diese Motoren werden eingesetzt, um die Einsatzbereitschaft militärischer Bergungsplattformen zu sichern und deren Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.

Die Auslieferung der Motoren ist für Mitte 2027 vorgesehen. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass dieser Auftrag Teil einer langfristigen Beschaffungsstrategie sein könnte und perspektivisch in weitere Vereinbarungen über die Lieferung dieser Motorentechnologie münden könnte. Innerhalb der Produktion musste das Unternehmen seine Kapazitäten entsprechend priorisieren, um die Anforderungen des Kunden und den engen Zeitplan erfüllen zu können.

Corey Johnson, CEO von RENK America, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit:
Unser Team weiß, wie wichtig Einsatzbereitschaft ist”, sagte Corey Johnson, CEO von RENK America. „Die Flexibilität, schnell zu mobilisieren und zuverlässige Lösungen zu liefern – unabhängig von der Herausforderung – ist das, was unser Unternehmen auszeichnet. Wir sind stolz darauf, die Mission der Armee zu unterstützen und die langjährige Tradition von RENK America als vertrauenswürdiger Partner bei der Sicherung der Verteidigung Amerikas fortzusetzen.

Neben dem operativen Wachstum profitieren auch Aktionäre von der positiven Entwicklung. Der Vorstand plant, der Hauptversammlung eine Dividende von 0,58 € je Aktie vorzuschlagen. Das entspricht einer Erhöhung um 38 % gegenüber dem Vorjahr, als 0,42 € je Aktie ausgeschüttet wurden.

Rüstungsaktien reagieren trotz Boom uneinheitlich

Trotz der starken Geschäftszahlen zeigt sich am Aktienmarkt ein differenziertes Bild. Verteidigungswerte entwickeln sich derzeit nicht einheitlich, obwohl geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben grundsätzlich für eine hohe Nachfrage sprechen.

Zum Wochenstart verzeichneten Rheinmetall-Aktien auf XETRA ein Plus von 2,04 % auf 1.625,00 Euro, während HENSOLDT-Titel um 4,68 % auf 77,15 Euro zulegten. Andere Werte der Branche bewegten sich dagegen schwächer. RENK-Aktien gaben leicht um 0,47 % auf 55,45 Euro nach. Auch MTU Aero Engines verzeichnete ein Minus von 2,88 % auf 340,90 Euro.

Ein wesentlicher Grund liegt in der Marktpsychologie. Viele Investoren hatten steigende Spannungen bereits frühzeitig eingepreist und nutzten die zuletzt hohen Bewertungen, um Gewinne zu realisieren. An den Börsen greift in solchen Phasen häufig das bekannte Muster „Buy the rumor, sell the fact“.

Hinzu kommen operative Herausforderungen innerhalb der Branche. Die hohe Nachfrage führt bei einigen Unternehmen zu Kapazitätsengpässen, wodurch Investoren zunehmend darauf achten, wie schnell neue Aufträge tatsächlich in Umsatz und Gewinn umgesetzt werden können. Gleichzeitig belasten gestörte Lieferketten, steigende Energiepreise und ein insgesamt unsicheres Marktumfeld die Bewertungen vieler Rüstungskonzerne.

Für das laufende Geschäftsjahr bleibt der Ausblick dennoch positiv. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. € sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 Mio. € und 285 Mio. €, was den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen würde.

Darüber diskutieren die Nutzer

Unsere User diskutieren derzeit intensiv über die Entwicklung der Aktie und die aktuelle Lage im Verteidigungssektor. Viele Beiträge drehen sich um die zuletzt schwankende Kursentwicklung und die Frage, ob die jüngsten Bewegungen lediglich eine Zwischenphase oder der Beginn einer neuen Richtung am Markt sind. Einige Nutzer zeigen sich frustriert über politische Unsicherheiten und internationale Verhandlungen, die aus ihrer Sicht zusätzlichen Druck auf die Märkte ausüben und kurzfristige Kursbewegungen schwer vorhersehbar machen.

Andere Stimmen bleiben deutlich optimistischer und sehen die aktuelle Situation als typische Phase bei wachstumsstarken Unternehmen. Sie verweisen darauf, dass stärkere Schwankungen an der Börse keine Seltenheit sind und sich langfristige Trends häufig erst über einen längeren Zeitraum klar herausbilden. Gleichzeitig wird in der Community immer wieder betont, dass hohe Erwartungen und volle Auftragsbücher zwar positiv sind, Investoren jedoch genau beobachten, wie schnell Unternehmen diese Nachfrage tatsächlich in Umsätze und Gewinne umsetzen können.

Auch längere Seitwärtsbewegungen werden von vielen Nutzern thematisiert. Während einige darin eine normale Konsolidierung nach starken Kursanstiegen sehen, fällt es anderen schwer, in solchen Marktphasen geduldig zu bleiben. Genau diese unterschiedlichen Einschätzungen sorgen für lebhafte Diskussionen in der Community. Unsere User diskutieren bereits intensiv über Chancen, Risiken und mögliche Szenarien der weiteren Entwicklung – diskutieren sie jetzt mit!

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ32ML
Ask: 44,31
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ75SQ VJ32ML. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
4 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
5 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vonovia-Aktie setzt Talfahrt fort: Erneute Verluste drücken Kurs …

18:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW in der Gewinnkrise: Forderung nach Millionen für die Belegschaft…

17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla meldet Auslieferungsrekord: Aktie reagiert mit Kursgewinnen …

17:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy im Minus: Aktie korrigiert nach jüngster Rallye

17:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abnehmboom eskaliert: Novo Nordisk schließt Deal doch ein Rivale …

16:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Droht jetzt der nächste Kursrutsch? E.ON kommt (noch) …

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI – Aktie erreicht die 7 Euro-Marke: Sind das jetzt schon wieder…

12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle gewinnt: Ist die Sorge um KI-Investitionen sinnlos?

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer