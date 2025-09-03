Rallye voraus?:
Wird diese Aktie genau jetzt eine australische Rheinmetall-Story?
Nicht Barrick oder Newmont

Nicht Barrick oder Newmont

Dieser Gold-Silberproduzent stößt Mega-Rallye an 03.09.2025, 14:23 Uhr

Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent stößt Mega-Rallye an
© KI-Illustration
Gold und Silber kennen in diesen Tagen kein Halten mehr. Fast scheint es so, dass sie von einer Last befreit sind. Gold baut quasi stündlich neue Rekordhochs aus und auch Silber lässt sich vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht zwei Mal bitten und startete eine Ausbruchsbewegung über die 40 US-Dollar.
Die Bewegungsziele kristallisieren sich dabei immer deutlicher heraus. Nachdem der Goldpreis auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen ist, gibt es nur wenig Limitierendes auf der Oberseite. Der Goldpreis könnte somit theoretisch und quasi unbehelligt auf 4.000 US-Dollar durchlaufen. Bei Silber bilden die 43 US-Dollar und die 50 US-Dollar die nächsten potenziellen Preisziele. Die Hausse bei den Edelmetallen kommt aber spätestens mit der Leitzinsentscheidung der Fed am 17. September auf den Prüfstand. Zur nächsten Bewährungsprobe kommt es bereits am kommenden Freitag (05. September), wenn der US-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht wird. 

Die eskalierenden Gold- und Silberpreise wirken natürlich in den Produzentensektor hinein. Man muss schon die Produzentenaktien mit der Lupe suchen, die derzeit keine Kursgewinne verzeichnen.

Zu den stärksten Gold-Silberaktien zählt hingegen die Aktie des Urgesteins Hecla Mining. In der letzten Kommentierung zu Hecla Mining an dieser Stelle am 14. August thematisierten wir unter anderem die exzellenten Quartalszahlen ausführlich. Damals limitierte noch der Widerstand um 7,7 US-Dollar das Handelsgeschehen. Dieser wurde zwischenzeitlich pulverisiert. 

Hecla Mining Aktienchart

Hecla Mining – Aktie stößt Mega-Rallye an

Die aktuelle Kursentwicklung der Hecla Mining-Aktie (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) ist ein weiteres Beispiel für die alte Börsenweisheit „Die Hausse nährt die Hausse“. Die Dynamik der Kursentwicklung nahm zuletzt weiter zu, sodass auch die 7,7 US-Dollar keine Hürde für die Aktie darstellten. 

Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die 7,7 US-Dollar löste die Aktie ein weiteres Kaufsignal aus. Das daraus resultierende Bewegungsziel ist klar definiert. Hecla Mining dürfte auf das markante Widerstandscluster um 9,0 US-Dollar / 9,4 US-Dollar zusteuern. Im Juni 2021 endete dort eine imposante Kursrallye, die im März-Tief 2021 bei 1,7 US-Dollar ihren Ursprung hatte. Um erst gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, sollte Hecla Mining auch diese Hürde meistern und in Richtung 10 US-Dollar weiterlaufen. Obacht ist hingegen geboten, sollte die Aktie just mit Erreichen des Kursbereiches 9,0 US-Dollar / 9,4 US-Dollar ins Wanken geraten. Dann könnte es ruppig werden.

