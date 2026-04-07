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Nike Aktie sucht den Boden

Wenn die Erwartungen niedriger sinken als der Kurs 07.04.2026, 16:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nike
© Foto von Paul Steuber auf Unsplash
Der Sportartikelriese Nike kommt nicht zur Ruhe. Während sich viele Konsumwerte zuletzt stabilisieren konnten, steckt die Aktie tief in der Krise. Aktuell verliert das Papier deutlich um 3,54 % und notiert bei 36,96 Euro. Damit setzt sich der negative Trend seit Jahresbeginn ungebremst fort. Anleger zeigen sich zunehmend skeptisch, ob der geplante Konzernumbau schnell genug Früchte trägt, um die Marktposition dauerhaft zu sichern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nike (B) 36,76 EUR -3,82 % Baader Bank

Schwache Geschäfte in China und bei Converse
Hauptgrund für die schlechte Stimmung bei Nike sind die jüngsten Geschäftszahlen, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Im letzten Quartal stagnierte der Umsatz weltweit bei rund 11,3 Milliarden US-Dollar, während gleichzeitig die Gewinnmargen sanken. Besonders das internationale Geschäft bereitet Sorgen: Im wichtigen Wachstumsmarkt China gingen die Erlöse spürbar zurück. Hinzu kommt ein herber Einbruch bei der Tochtermarke Converse, deren Verkäufe massiv nachgaben und die Bilanz zusätzlich belasten.

CEO räumt „Erschöpfung“ in der Belegschaft ein
Die schwierige Lage hinterlässt auch intern deutliche Spuren. CEO Elliott Hill sprach nach den enttäuschenden Zahlen ungewohnt offen über die aktuelle Situation im Unternehmen. Er räumte ein, dass die dauerhafte Fokussierung auf den Turnaround von vielen Mitarbeitern als belastend und „erschöpfend“ empfunden werde. Der Umbauprozess erweist sich als komplexer und zeitintensiver als ursprünglich geplant, was die Verunsicherung am Markt weiter befeuert.

Analysten zwischen Vorsicht und Optimismus
Trotz der operativen Probleme gibt es Stimmen, die den aktuellen Kurs für übertrieben niedrig halten. Während einige Experten die Aktie nur noch neutral bewerten, sehen andere gerade wegen des massiven Kurssturzes ein langfristiges Aufholpotenzial. Das durchschnittliche Kursziel vieler Analystenhäuser liegt rechnerisch deutlich über dem aktuellen Niveau, was theoretisch eine große Chance bedeuten würde. Für Anleger bleibt Nike dennoch ein schwieriges Investment, da klare Signale für eine echte Trendwende bislang fehlen.

Bn-Redaktion/js
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