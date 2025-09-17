Anzeige
Nordex – Aktie steigt rasant

17.09.2025, 12:59 Uhr

Nordex – Aktie steigt rasant: Nächster Anlauf, um die Korrektur zu beenden
© Foto von Elena Zhuravleva auf Pexels
Ungeachtet der drohenden Turbulenzen durch den heutigen Fed-Termin steigt die Aktie des deutschen Windkraftanlagenherstellers Nordex im heutigen Mittwochshandel kräftig an und legt zur Stunde um gut 5 Prozent zu.
Die Aktie reagiert mit dem Kursanstieg auf die gute Nachrichtenlage. Nordex weist aktuell einen positiven Newsflow auf. Trotz heutiger Kursgewinne bleibt es aber dabei: Die Nordex-Aktie steckt knietief in einer knackigen Korrektur. Bislang ist es nur ein weiterer Anlauf, um diese zu beenden. 

Nordex – Aktie steigt rasant. Nächster Anlauf, um die Korrektur zu beenden

Für die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) endete Mitte August im Bereich von 23,3 Euro eine imposante Kursrallye. Seitdem dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Kürzlich startete die Aktie ausgehend von den 20 Euro einen zunächst vielversprechend angelaufenen Versuch, die Korrektur zu beenden. Dieser nahm jedoch mit dem Erreichen der wichtigen Marke von 22 Euro ein abruptes Ende. Daraufhin wurde die Aktie von einer weiteren Abwärtswelle erfasst, sodass sie sich unterhalb von 20 Euro wiederfand. Nun läuft also der nächste Versuch, den Würgegriff der Korrektur zu lösen. 

Anleger und Investoren greifen nicht zuletzt aufgrund des positiven Newsflows bei der Nordex-Aktie zu. Der Windkraftanlagenhersteller vermeldete heute einen Auftragseingang über stattliche 112 MW aus Ecuador. Bereits vor wenigen Tagen vermeldete Nordex einen Auftragseingang aus Österreich über knapp 48 MW. 

Nordex Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Charttechnik

Im besten Fall stellt sich der Rücksetzer auf knapp 19 Euro im Nachhinein als eine Art Marktbereinigung dar. Hierzu müsste die Aktie nun aber nachsetzen. Die erste nennenswerte Herausforderung wartet im Kursbereich von 22,0 Euro und 22,5 Euro. Der vorherige Erholungsversuch endete mit dem Erreichen der 22 Euro. Ein erneutes Scheitern könnte die Aktie in die Bredouille bringen und sollte daher tunlichst vermieden werden. Oberhalb der Widerstandszone wartet mit dem August-Hoch (23,2 Euro) die nächste Herausforderung.

Zusammengefasst

Die Nordex-Aktie hat nunmehr eine weitere Chance, die starke Nachrichtenlage in eine belastbare Erholung umzumünzen. Die 22 Euro / 22,5 Euro werden die Entscheidung darüber bringen. Ein Rücksetzer unter die Marke von 19 Euro wäre indes ein herber Rückschlag und müsste eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich einmal mehr ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie und das Kursziel von 25 Euro. 

Bn-Redaktion/mt

