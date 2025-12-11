Nordex außer Rand und Band

Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye an. Die nächsten Ziele 11.12.2025, 11:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex außer Rand und Band: Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye an. Die nächsten Ziele
© Foto von Karsten Würth auf Unsplash
Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie überschrieben wir mit „Ist ein Ende der Korrektur in Sicht? Nordex – Aktie sendet positive Signale. Bereit für das Comeback“.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 29,20 EUR +2,64 % Lang & Schwarz

Das war am 02. Dezember. Die Aktie des Windkraftanlagenbauers stand damals noch unter dem Einfluss von Gewinnmitnahmen, erreichte aber mit dem Kursbereich um 25,0 Euro / 24,5 Euro die zentrale Unterstützung. Die Chance auf eine Gegenbewegung, auf ein Comeback war gegeben. Und Nordex nutzte sie.

Nordex – Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye an. Die nächsten Ziele

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) scheint in diesen Tagen außer Rand und Band zu sein. Nordex drehte im Bereich von 25 Euro ab und leitete eine Erholung ein. Diese entwickelte eine außerordentliche Dynamik. Das bis dato gültige 52-Wochen-Hoch bei 28,3 Euro wurde zwischenzeitlich überrannt und pulverisiert. Offenkundig sammelte die Aktie während der Konsolidierung frische Kräfte. 

Nordex Aktienchart

Es gab natürlich auch fundamentale Auslöser für die beachtliche Zwischenrallye. Der Markt honorierte einerseits die diversen Aufträge aus europäischen Staaten, die Nordex in den letzten Tagen vermeldete. Anderseits sorgte aber vor allem das Bekanntwerden einer Kooperation von Nordex mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy und damit der Wiedereintritt in den US-Markt für beste Stimmung. Unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1.060 MW liefern. Der Aufbau der Turbinen soll in den Jahren 2028 und 2029 erfolgen.

Die Wirkung der Alliant-Energy-Nachricht war gewaltig. Der Aktienkurs reagierte entsprechend und nähert sich nach einem kapitalen Zwischensprint nun der Marke von 30 Euro. Ein Sprung über diese psychologisch relevante Marke würde ein starkes Kaufsignal auslösen. Weitere Kursgewinne würden in diesem Fall winken. Die zentrale Unterstützung ist noch immer in den Kursbereich von 25,0 Euro / 24,5 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer bereits auf 28,3 Euro begrenzt. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten vom Bankhaus Metzler bestätigten ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 27,5 Euro auf 30,0 Euro an. Die Analysten der Citigroup schlagen in die gleiche Kerbe. Ihr Votum für die Nordex-Aktie heißt ebenfalls „buy“, das Kursziel 30 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM94CH
Ask: 3,91
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM94CH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax nach der Fed – Die Luft ist raus: Kann die BASF-Aktie das …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall mit Ritt auf Rasierklinge: Steht die Rüstungsaktie vor …

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Teilerfolg vor Gericht reicht nicht für Kursplus: Intel-Aktie fä…

Gestern 21:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Millionenauftrag rückt Palantir ins Rampenlicht des Rü…

Gestern 21:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor Quartalszahlen von Broadcom zieht Aufmerksamkeit auf…

Gestern 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das große Zittern beginnt: Münchener Rück – Steht die …

Gestern 14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das ist gar nicht gut: TUI – Aktie nach Zahlen stark unter Druck

Gestern 12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas nicht zu stoppen: Das Mega-Comeback läuft. Die nächsten …

Gestern 12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer