Nordex

Dreht die Aktie wieder nach oben ab? Die nächsten Kursziele 08.09.2025, 11:20 Uhr

Nordex: Dreht die Aktie wieder nach oben ab? Die nächsten Kursziele
© Bild von Willfried Wende auf Pixabay
Die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex verzeichnete in der zweiten August-Hälfte kräftige Gewinnmitnahmen. Im Ergebnis bildete sich im Bereich von 23,3 Euro ein imposantes Top aus. Nach einem Rücksetzer auf 20 Euro scheint die Aktie nun wieder nach oben zu wollen. Eine Trendwende zeichnet sich ab. Hat die Erholung die Kraft, die Aktie auf neue Verlaufshochs jenseits der 23,3 Euro zu führen?
Nordex 21,28 EUR -0,65 % Lang & Schwarz

Nordex – Dreht die Aktie wieder nach oben ab?  

Nordex setzte in den letzten Handelstagen der Korrektur einen positiven Newsflow entgegen. Die Nachrichten über Auftragseingänge nahmen dem Abverkauf den Schwung und initiierten eine Erholung. Nordex verzeichnete zuletzt unter anderem aus Portugal einen Auftrag mit einem Volumen in Höhe von knapp 71 MW und aus Deutschland mit einem Volumen in Höhe von knapp 34 MW. 

Der eine oder andere Marktakteur nahm den vermeintlich günstigen Kurs zum Anlass, um zuzugreifen. Die Erholung ist vielversprechend angelaufen, doch nun muss die Nordex-Aktie nachsetzen. Mit dem Kursbereich 22,0 Euro / 22,5 Euro wartet die erste große Herausforderung. 

Nordex Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

Aus charttechnischer Sicht ist die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) nach dem Verlust der 22 Euro in eine prekäre Lage geraten. Der steile Aufwärtstrend (rot dargestellt) wurde verlassen. Es entwickelte sich Abwärtsmomentum. Dass bereits die 20 Euro dem Druck standhalten konnten, war so nicht unbedingt zu erwarten gewesen. In der damaligen Gemengelage hätte ein Durchmarsch in Richtung 18 Euro nicht überrascht. Die Gegenbewegung, die Nordex nun wieder in Richtung 22 Euro führt, muss ihre Bedeutung erst noch unterstreichen. Hierzu muss es über die 22,5 Euro gehen. Ein Scheitern an dem Widerstandsbereich 22,0 Euro / 22,5 Euro sollte tunlichst vermieden werden, würde sich so doch das Risiko einer weiteren Abwärtswelle erhöhen. 

Zusammengefasst

Die Nordex-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die Nachrichten über die Auftragseingänge haben ihr neues Momentum beschert. Nun muss es darum gehen, das frische Momentum zu nutzen und über die 22,5 Euro zurückzukehren. Ein Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch jenseits der 23,3 Euro wäre ein starkes Kaufsignal. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 20 Euro eine Neubewertung notwendig machen

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 25 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
