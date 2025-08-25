Was das für Anleger bedeutet:
Alset AI holt zwei Schwergewichte in den Vorstand
Nordex

25.08.2025, 13:22 Uhr

Nordex: Herber Schlag ins Kontor
© Bild von Young J. Park auf Pixabay
Die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex stolpert in die neue Handelswoche. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen im frühen Montagshandel. Aus charttechnischer Sicht kommt der Rücksetzer zur Unzeit, könnte dieser doch die obere Trendwende vorantreiben.
Nordex – Herber Schlag ins Kontor

Die Nordex-Aktie wird heute in „Sippenhaft“ genommen. Der Sektor bebt. Die Nachricht, dass die US-Regierung das schon sehr weit fortgeschrittene Offshore-Projekt Revolution Wind von Ørsted bis auf weiteres gestoppt hat, ließ den Kurs der Ørsted-Aktie massiv einbrechen. Die um sich greifende Nervosität zog auch die Aktien von Nordex und Vestas in Mitleidenschaft. 

Die von Nordex Ende Juli vorgelegten Zahlen überzeugten auf ganzer Linie. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 28. Juli detailliert über das Zahlenwerk. Die Aktie haussierte im Anschluss, musste aber bereits in den letzten Tagen Federn lassen, nachdem der Zauber der Zahlen nachließ. Die Ørsted-Nachricht drückt nun zusätzlich auf die Stimmung. 

Nordex Aktie in der Börsennews Analyse

Aus charttechnischer Sicht wird es nun für die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) so langsam prekär. Die durch die Zahlen losgetretene Kursrallye führte Nordex über den markanten Widerstandsbereich von 22,5 Euro. Das damit ausgelöste Kaufsignal hätte das Potenzial gehabt, Nordex in Richtung 25 Euro zu führen. Dazu kam es jedoch nicht, Gewinnmitnahmen setzten vorher ein.

Mittlerweile notiert Nordex wieder unterhalb von 22,5 Euro. Das Kaufsignal wurde somit neutralisiert. Der kurzfristige, sehr steil verlaufende Aufwärtstrend (rot dargestellt) wurde bereits verlassen. Insgesamt steigt somit das Risiko einer oberen Trendumkehr. Damit sich dieses Szenario nicht weiter manifestiert, sollte es für die Nordex-Aktie nicht mehr unter die 20 Euro gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt hingegen: Ein Ausbruch über das bisherige 52-Wochen-Hoch (wurde unlängst bei 23,4 Euro markiert) würde die Rallye reaktivieren.

Kurzum. Die Nordex-Aktie befindet sich in einer schwierigen Lage. Sie muss nun aufpassen, nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Anderenfalls könnte die Fortsetzung der imposanten Rallye in Frage stehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 25 Euro. Unter dem Eindruck der starken Q2-Daten hoben die Analysten von Berenberg ihr Kursziel für Nordex von 19 Euro auf 25 Euro an. Das Votum lautet ebenfalls „buy“.

Bn-Redaktion/mt
