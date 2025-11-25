Goldrausch 2.0:
60 % Insideranteil – warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
Nordex hat einen neuen Großauftrag für ein Repowering-Projekt in Navarra (Spanien) erhalten und installiert dort sechs moderne Windturbinen mit 34,2 Megawatt Leistung. Die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Grupo Enhol sowie die europäische Fertigung stärken die Position des Unternehmens in der EU-Förderlogik. Trotz operativer Fortschritte bleibt die Analystenmeinung geteilt – RBC stuft Nordex weiterhin mit „Underperform“ ein.
Windkraft-Deal in Navarra: Nordex punktet mit Repowering-Projekt

Die Nordex-Aktie startet freundlich in die neue Börsenwoche: Auf XETRA notiert das Papier am Montagmorgen bei 25,68 Euro – ein Plus von 0,47 Prozent. Rückenwind kommt aus Spanien: Der Hamburger Windanlagenbauer hat sich einen neuen Großauftrag gesichert. Im Fokus steht ein Repowering-Projekt in der Region Navarra, bei dem sechs moderne Turbinen des Typs N163/5.X installiert werden sollen. Auftraggeber ist erneut der langjährige Partner Grupo Enhol. Das Windfeld "Caparroso" wird künftig über eine installierte Leistung von 34,2 Megawatt verfügen.

Die Bauarbeiten sind für Juli 2026 angesetzt, die Inbetriebnahme ist im Februar 2027 geplant. Ein 20-jähriger Premium-Servicevertrag rundet das Geschäft ab. Für Nordex ist es bereits die vierte Zusammenarbeit mit Grupo Enhol in der Region – nach den Projekten Abilitas (41,6 MW), Cabanillas (56,5 MW) und Pestriz (52,8 MW). Francisco Cejudo, Vertriebsleiter von Nordex in Spanien, betont die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft für die regionale Energiewende.

Produktion bleibt im EU-Raum – Vorteil bei Förderung

Ein weiteres Plus: Die Fertigung der Komponenten erfolgt nahezu vollständig in Europa. Während Türme, Rotorblätter und Maschinenhäuser in Spanien produziert werden, stammen Naben und Antriebsstränge aus deutschen Werken. Damit erfüllt das Projekt die Förderkriterien der EU-Aufbau- und Resilienzfazilität. Diese europäische Finanzierungslinie unterstützt Investitionen, die sowohl Nachhaltigkeit als auch regionale Wertschöpfung stärken.

Nordex positioniert sich damit nicht nur als Anbieter zuverlässiger Windtechnologie, sondern auch als europäischer Industrieakteur, der entlang der Lieferkette Arbeitsplätze und Technologiekompetenz im Binnenmarkt hält. Diese Strategie könnte künftig zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, insbesondere bei Projekten mit EU-Mitteln.

RBC bleibt skeptisch – trotz Kursziel-Anhebung

Trotz der positiven Nachrichtenlage bleibt die Analystengemeinde zurückhaltend. Die kanadische Bank RBC hat zwar am 25. November ihr Kursziel von zuvor 18,50 Euro auf 22,00 Euro angehoben – bleibt damit jedoch deutlich unter dem aktuellen Börsenwert. Analyst Colin Moody hält an seiner „Underperform“-Einschätzung fest. Er sieht mittelfristige Risiken, insbesondere im deutschen Marktumfeld, wo er strukturelle Herausforderungen und mögliche Schwächen in der Kapitalverwendung ausmacht. Auch im Qualitätsvergleich zur internationalen Konkurrenz sieht er weiterhin einen Rückstand.

Die Bewertungslücke zwischen Kursziel und Marktpreis wirft Fragen auf. Ist der Kurs überhitzt – oder spiegelt die Einschätzung von RBC zu konservative Annahmen wider? Fakt ist: Die operative Entwicklung bei Nordex läuft stabil, was sich in der wiederholten Zusammenarbeit mit Grupo Enhol zeigt. Gleichzeitig mahnen Experten, dass der Windenergiemarkt durch regulatorische Unsicherheiten, hohe Investitionskosten und anspruchsvolle Margenziele geprägt bleibt.

Die Kombination aus EU-Förderprojekten, technologischem Fortschritt und verlässlichen Partnerschaften stärkt Nordex operativ. Doch die Zweifel an der mittelfristigen Ertragsqualität könnten das Aufwärtspotenzial der Aktie bremsen – zumindest aus Analystensicht.

