Windpark
© Symbolbild von Karsten Würth auf Unsplash
Der Hamburger Windanlagenbauer Nordex meldet einen gelungenen Auftakt ins neue Geschäftsjahr. Bereits im Januar sicherte sich der Konzern neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 220 Megawatt. Die Bestellungen stammen aus Großbritannien, der Türkei und Litauen und unterstreichen die starke Marktposition des Unternehmens in zentralen europäischen Windenergiemärkten. Inhaltlich knüpfen die Neuaufträge nahtlos an die Entwicklung des vergangenen Jahres an und sorgen frühzeitig für Planungssicherheit.
Britisches Großprojekt dominiert den Auftragseingang

Den größten Einzelbeitrag liefert ein Projekt aus Großbritannien. Dort wird Nordex 14 Turbinen des Typs N163/6.X installieren. Die Anlagen bringen zusammen eine Leistung von mehr als 90 Megawatt auf die Waage. Die Fertigstellung des Windparks ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Das Projekt verdeutlicht die anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsstarken Onshore-Turbinen auf dem britischen Markt, auf dem Nordex seine Präsenz seit Jahren kontinuierlich ausbaut.

Auch aus der Türkei kommen neue Bestellungen. Hier summieren sich die Aufträge auf 78 Megawatt und verteilen sich auf mehrere Projekte. Zum Einsatz kommen unterschiedliche Turbinentypen, sowohl für neue Windparks als auch für Erweiterungen bestehender Anlagen. Eine Besonderheit sticht hervor: Erstmals werden in der Türkei Turbinen des Typs N175/6.X installiert. Damit hält eine der aktuell leistungsstärksten Plattformen von Nordex Einzug in diesen Markt.

Litauen setzt auf Kaltklima-Technologie

In Litauen wird Nordex ab 2027 einen Windpark mit einer Leistung von 47,6 Megawatt ausrüsten. Vorgesehen sind sieben Turbinen des Typs N175/6.X. Die Anlagen werden in der sogenannten „Cold Climate“-Ausführung geliefert und verfügen über das Advanced Anti-Icing System (AIS). Diese Technologie ist speziell für Regionen mit niedrigen Temperaturen und anspruchsvollen Witterungsbedingungen ausgelegt. Die Fertigstellung des Projekts ist ebenfalls für 2028 geplant und unterstreicht die technologische Bandbreite des Konzerns.

Serviceverträge schaffen langfristige Erlöse

Alle drei Aufträge umfassen mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Für Nordex ist dieses Folgegeschäft von zentraler Bedeutung. Die Servicevereinbarungen sorgen über Jahre hinweg für wiederkehrende, planbare Umsätze und tragen zur Stabilisierung der Ertragsstruktur bei. Namen der Kunden sowie konkrete Projektstandorte wurden nicht veröffentlicht, was in der Branche üblich ist.

Die neuen Aufträge setzen den positiven Trend des Vorjahres fort. 2024 erzielte Nordex einen Konzernumsatz von rund 7,3 Milliarden Euro und festigte seine Stellung als einer der führenden Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 10.400 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, den USA und Mexiko. Die frühe Auftragsdynamik zu Jahresbeginn liefert damit ein klares Signal für eine gut gefüllte Projektpipeline.

Bn-Redaktion/aw
