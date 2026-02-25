Nordex verdoppelt EBITDA

Windturbinen
© Symbolbild von American Public Power Association auf Unsplash
Nordex hat 2025 eine operative Trendwende geschafft und das EBITDA mit 631 Millionen Euro mehr als verdoppelt – deutlich über den Erwartungen. Besonders das starke vierte Quartal mit einer Marge von 12,1 Prozent unterstreicht die neue Ertragskraft des Windturbinenherstellers. Dank eines um 25 Prozent gestiegenen Auftragseingangs und eines angehobenen Margenziels blickt das Unternehmen optimistisch auf 2026.
Gewinnsprung übertrifft Erwartungen deutlich

Der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex hat im Geschäftsjahr 2025 eine operative Wende mit bemerkenswerter Dynamik vollzogen. Nach Jahren niedriger Margen legte das Unternehmen Zahlen vor, die selbst optimistische Marktteilnehmer überraschten – insbesondere das Schlussquartal setzte ein starkes Signal.

Der Umsatz erhöhte sich im Gesamtjahr um 3,5 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro. Deutlich kräftiger fiel jedoch die Ergebnisverbesserung aus: Das operative Ergebnis (EBITDA) sprang von 296 Millionen Euro auf 631 Millionen Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Analysten hatten im Vorfeld lediglich 609 Millionen Euro erwartet. Die EBITDA-Marge verbesserte sich signifikant von 4,1 Prozent auf 8,4 Prozent.

Besonders hervorzuheben ist das vierte Quartal: Hier erzielte Nordex eine operative Marge von 12,1 Prozent – ein Niveau, das die neue Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 274 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr lediglich 9 Millionen Euro ausgewiesen worden waren. Auch beim Nettoergebnis lag der Konzern klar über den Erwartungen von 249 Millionen Euro.

Auftragsbestand sichert Planungssicherheit

Fundament der positiven Entwicklung ist eine anhaltend robuste Nachfrage im Projektgeschäft. Der Auftragseingang legte um rund 25 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro zu. Damit verfügt Nordex über eine solide Visibilität für die kommenden Quartale und eine verbesserte Auslastung der Produktionskapazitäten.

Der hohe Auftragsbestand verschafft dem Unternehmen nicht nur Planungssicherheit, sondern stärkt auch die Verhandlungsposition entlang der Lieferkette. In einem Marktumfeld, das von Energiewende-Investitionen und politischer Unterstützung für erneuerbare Energien geprägt ist, positioniert sich Nordex damit operativ deutlich stabiler als in den Vorjahren.

Ambitionierter Ausblick und höheres Margenziel

Für 2026 stellt das Management einen Umsatz zwischen 8,2 und 9,0 Milliarden Euro in Aussicht. Analysten hatten bislang eher am unteren Ende dieser Spanne kalkuliert. Bei der operativen Marge rechnet Nordex mit 8,0 bis 11,0 Prozent, während der Konsens bisher bei 8,6 Prozent lag.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgt die Anhebung des mittelfristigen Margenziels. Statt der bislang angestrebten 8,0 Prozent peilt das Unternehmen nun eine operative Marge von 10,0 bis 12,0 Prozent an. Das Management verweist dabei auf die starke Entwicklung im Jahr 2025, die gute Visibilität durch den hohen Auftragsbestand sowie den wachsenden Serviceanteil, der traditionell stabilere und margenstärkere Erlöse liefert.

Die Zielanhebung deutet auf ein gestärktes Vertrauen in die eigene Wettbewerbsfähigkeit hin. Skaleneffekte, Kostendisziplin und eine selektivere Projektannahme scheinen zunehmend Wirkung zu zeigen. Nach einer Phase, in der Nordex in puncto Profitabilität hinter Teilen der Konkurrenz zurückblieb, zeichnet sich nun eine strukturelle Verbesserung der Ertragslage ab.

Bn-Redaktion/aw
Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer