Nordex vor den Zahlen

23.02.2026, 11:55 Uhr

Nordex vor den Zahlen: Gibt es einen kräftigen Schub für die Aktie?
© 2026 Nordex SE
Es ist alles für den großen Showdown vorbereitet. Der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex wird in Kürze die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 präsentieren. Die Aktie notiert zudem in unmittelbarer Reichweite zum eindrucksvollen 52-Wochen-Hoch. Nun muss „nur“ noch die Qualität der Zahlen stimmen und die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung stünde nichts im Wege – doch ein Selbstläufer wird das nicht.
Nordex – Gibt es einen kräftigen Schub für die Aktie?

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) wartet auf neue Impulse. Diese könnte es bereits am kommenden Mittwoch (25. Februar) geben. Der Windkraftanlagenbauer hat für diesen Tag die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2025 angekündigt. Das exponierte Kursniveau der Aktie kommt dann auf den Prüfstand. 

Nordex Aktienchart

Im besten Fall fällt die Reaktion auf die Zahlen positiv aus und es entwickelt sich daraufhin neues Momentum. Ein Ausbruch über die 35 Euro wäre ein Befreiungsschlag und würde ein starkes Kaufsignal auslösen. In diesem Fall könnte es für Nordex weit gehen. Ein Test der 40 Euro wäre nicht ausgeschlossen. Doch Obacht. Noch weist der Kursverlauf das Muster eine potenzielle Doppeltopformation auf. Ein starker Rücksetzer unter die Zone 31,3 Euro / 30,0 Euro sollte daher unter allen Umständen vermieden werden.

Unter fundamentalen Aspekten läuft es unverändert für Nordex. Das Unternehmen gab zuletzt bekannt, im Januar Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 220 MW eingesammelt zu haben. Der starke Newsflow war maßgeblich für die imposante Aufwärtsbewegung von Nordex verantwortlich.

Das sagen Analysten

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sind nach wie vor zurückhaltend. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „equal weight“. Das Kursziel für Nordex sehen sie unverändert bei bescheidenen 15,8 Euro. Die Analysten von Jefferies stuften die Aktie vor kurzem zwar mit „buy“ ein und hoben das Kursziel für Nordex von 17,8 Euro auf 19 Euro an, doch auch sie bleiben insgesamt zurückhaltend. 

Zusammengefasst 

Nordex hat die große Chance, der imposanten Kursrallye ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Die anstehenden Zahlen könnten entscheidende Impulse liefern. Für die Aktie muss es darum gehen, die 35 Euro aufzubrechen und das drohende Doppeltop zu vermeiden. Gleichzeitig gilt es, etwaige Rücksetzer auf 30 Euro zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 28,3 Euro zu verorten.

Bn-Redaktion/mt
Schreib den ersten Kommentar!

