Nordex vor der Entscheidung: Droht ein Abverkauf oder kommt es zur Ausbruchsrally?

Nordex vor der Entscheidung

Im Detail thematisierten wir die Q1-Daten im Kommentar vom 26. April. An dieser Stelle sei noch einmal auf die positive Entwicklung des EBITDA im März-Quartal verwiesen. In der Folgezeit gelang es Nordex, die Aufwärtsbewegung mit einem starken Newsflow zu unterfüttern. So berichtete das Unternehmen am 08. Mai von einem Auftrag in einem Volumen von 49 MW aus Deutschland. Am heutigen Dienstag (27. Mai) wurde bekannt, dass in Frankreich ein weiterer Auftrag über 64,7 MW an Nordex erteilt wurde. Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten läuft es für Nordex exzellent. Das Chartbild mahnt allerdings zur Vorsicht.

Der obere Chart der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) verdeutlicht die überaus spannende Konstellation, die gleichzeitig Chancen und Risiken offeriert.

Nach dem Ausbruch über die 17,6 Euro (Hoch aus dem März dieses Jahres) kämpfte sich Nordex noch über die 18 Euro. Doch zuletzt schwächelte die Aktie ein wenig und konsolidierte. Nach der furiosen Aufwärtsbewegung sollte man die Konsolidierung nicht überbewerten. Allerdings verlangt die aktuelle Situation eine erhöhte Aufmerksamkeit, bilden sich doch derzeit interessante Kursmuster heraus. Die Konsolidierung der letzten Tage, die ausgehend vom aktuellen 52-Wochen-Hoch einsetzte, kann man in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (grün dargestellt) pressen. Diese Formationen treten häufig während einer Konsolidierung auf und sind durchaus gern gesehen. Weniger gern gesehen sind hingegen ansteigende bzw. bärische Keilformationen (orange dargestellt). Diese werden nicht selten über die Unterseite aufgelöst und leiten im Anschluss Korrekturphasen ein. Dass Nordex nun den Keil über dessen Unterseite verließ, könnte in den nächsten Tagen für Abgabedruck sorgen. Ein Rücksetzer unter die 16 Euro würde die Auflösung des Keils bestätigen und eine Neubewertung der Lage müsste erfolgen. Sollte es für die Nordex-Aktie hingegen über die 18,3 Euro gehen, würde sich die bullische Flagge bzw. das bullische Szenario durchsetzen. In diesem Fall würde sich der Aktie die Tür in Richtung 20 Euro öffnen.