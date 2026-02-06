Novo Nordisk gegen Hims & Hers

49-Dollar-Angriff auf den Abnehm-Boom: Warum Novo Nordisk jetzt vor Gericht zieht 06.02.2026, 10:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk gegen Hims & Hers: 49-Dollar-Angriff auf den Abnehm-Boom: Warum Novo Nordisk jetzt vor Gericht zieht
© Novo Nordisk
Der Markt für Abnehmmedikamente steht vor einer neuen Belastungsprobe. Eine günstigere Alternative zur bekannten Gewichtsreduktionspille sorgt für erhebliche Unruhe in der Branche und verschärft den Wettbewerb zwischen etablierten Herstellern und neuen Anbietern. Juristische Schritte, regulatorische Fragen und deutliche Kursreaktionen an der Börse zeigen, wie sensibel Investoren auf Entwicklungen reagieren, die Preisstrukturen, Patentschutz und Patientensicherheit gleichermaßen berühren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 39,59 EUR +7,23 % Lang & Schwarz
Hims & Hers Health Registered (A) 18,42 EUR -1,13 % Lang & Schwarz

Wegovy im Fokus: Teure Originalpille trifft auf Billig-Konkurrenz
Novo Nordisk kündigt rechtliche und regulatorische Schritte gegen Hims & Hers an, nachdem der Online-Anbieter eine deutlich günstigere Nachahmerversion der Wegovy-Pille angekündigt hat. Der Einstiegspreis liegt bei 49 US-Dollar im ersten Monat im Rahmen eines Fünf-Monats-Plans. Das Originalprodukt von Novo Nordisk kostet dagegen 149 US-Dollar pro Monat für die ersten zwei Anwendungen und steigt anschließend auf bis zu 299 US-Dollar, abhängig von Dosierung und Folgerezepten. Wegovy ist ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Gewichtsreduktion und enthält den Wirkstoff Semaglutid, der ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde. Die Aktie von Novo Nordisk reagierte mit einem Kursrutsch von über 8 % auf zeitweise unter 37 Euro.

GLP-1 erklärt: Milliardenmarkt zwischen Wachstum und Regulierung
Semaglutid gehört zur Wirkstoffklasse der GLP-1-Rezeptoragonisten. GLP-1 ist ein körpereigenes Hormon, das das Sättigungsgefühl erhöht, den Blutzucker reguliert und den Appetit senkt. Medikamente wie Wegovy ahmen diese Wirkung nach und haben den Markt für Gewichtsreduktion grundlegend verändert. Novo Nordisk betont, dass ausschließlich das eigene Produkt eine FDA-zugelassene Wegovy-Pille mit SNAC-Technologie sei, die eine zuverlässige Aufnahme des Wirkstoffs im Körper ermöglicht. Hims & Hers setzt hingegen auf sogenannte „compounded“-Versionen, die nicht FDA-zugelassen sind. Während die Aktie von Hims & Hers zunächst kurzzeitig anzog, fiel sie diese Woche insgesamt um über 24 % auf 18,58 Euro pro Aktienanteil. Der wirtschaftliche Hintergrund ist erheblich: Der Umsatz von Novo Nordisk mit Abnehmmedikamenten stieg von 11,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 31,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 – ein Markt, der nun zunehmend von Preis- und Rechtsrisiken geprägt ist.

Darüber diskutiert die Community

In den Diskussionen prallen gegensätzliche Einschätzungen aufeinander. Ein Teil der Nutzer sieht in der Kursreaktion einen kurzfristigen Hype, gefolgt von gezielten Abgaben, und warnt vor angeblichen Insiderverkäufen sowie möglichen politischen und regulatorischen Gegenwinden. Andere widersprechen und verweisen darauf, dass bekannte Verkaufsprogramme keine ungewöhnliche Signalwirkung hätten und rechtlich zulässig seien. Zusätzlich wird kontrovers über die medizinische Wirksamkeit der Pille ohne spezielle Aufnahmetechnologie gestritten, während einige Teilnehmer betonen, dass Semaglutid grundsätzlich auch oral wirken könne. Parallel rückt die regulatorische Dimension in den Fokus: Entscheidend sei, ob Behörden das Produkt als eigenständige, personalisierte Therapie oder als unzulässige Kopie bewerten. Die Spannbreite reicht damit von Warnungen vor einem Scheitern bis hin zur Erwartung, dass etablierte Anbieter langfristig von der aktuellen Unsicherheit profitieren könnten.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
6 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
7 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nach dem Abverkauf: Gelingt Renk das Comeback oder wird’s jetzt …

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin im freien Fall: Milliarden fliehen, Vertrauen schwindet

Gestern 16:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger zittern: Ozempic-Kopien mischen den Markt auf

Gestern 16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla unter Druck: Kundenflucht und veraltete Technik

Gestern 16:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Diversity-Debatte erreicht die Börse: Nike gerät unter …

Gestern 12:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Diagnostik bremst – Stabilität bei der Marge überrascht den …

Gestern 12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Arm Holdings mit Zahlen: Aktie unter Druck. Die nächsten Kursziele…

Gestern 12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stärkeres Weihnachtsgeschäft überrascht den Markt: Sony hebt …

Gestern 11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer