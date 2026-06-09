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Novo Nordisk im Kurskeller

Übersehen Anleger jetzt eine große Chance? 09.06.2026, 10:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Novo Nordisk
© Bild von Novo Nordisk Media Library
Die Aktie von Novo Nordisk steht weiter unter Druck. Nach den jüngsten Kursverlusten hat sich auch das charttechnische Bild eingetrübt. Dennoch bleiben viele Analysten vergleichsweise optimistisch und sehen die Bewertung des dänischen Pharmakonzerns deutlich höher als es der aktuelle Börsenkurs vermuten lässt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 35,84 EUR +0,53 % Lang & Schwarz

Schwache Kursentwicklung belastet Stimmung

Zu Wochenbeginn geriet die Aktie erneut unter Verkaufsdruck und rutschte unter wichtige technische Marken. Damit setzt sich die Schwächephase der vergangenen Wochen fort. Das belastet die Stimmung vieler Anleger und sorgt für Zurückhaltung.

Wettbewerb rückt in den Fokus

Als wesentlicher Belastungsfaktor gilt die wachsende Konkurrenz im Markt für Adipositas-Medikamente. Insbesondere neue Entwicklungen bei Eli Lilly werden aufmerksam verfolgt und von Investoren als möglicher Vorteil für den Wettbewerber interpretiert.

Positive Signale vom Konzern

Auf Unternehmensseite gab es zuletzt jedoch auch erfreuliche Nachrichten. Positive Studiendaten zu CagriSema untermauern die starke Stellung von Novo Nordisk im Diabetesgeschäft. Diese Fortschritte erhalten derzeit allerdings weniger Aufmerksamkeit als die Diskussion um den zunehmenden Wettbewerbsdruck.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch

Während JPMorgan weiterhin vorsichtig auf die Aktie blickt, sehen zahlreiche andere Analysten deutlich höheres Potenzial. Damit ergibt sich eine spürbare Lücke zwischen der aktuellen Marktbewertung und den Erwartungen vieler Experten.

Blick auf neue Studiendaten

Nun richtet sich der Fokus auf weitere klinische Ergebnisse. Vor allem Daten zum Wirkstoff Ziltivekimab könnten zusätzliche Impulse liefern und Einfluss auf die weitere Kursentwicklung nehmen.

Entscheidung noch offen

Novo Nordisk bewegt sich aktuell zwischen charttechnischer Schwäche und weiterhin soliden Geschäftsperspektiven. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob sich die Sorgen um den Wettbewerb oder die operativen Stärken des Konzerns durchsetzen.

 

 

Bn-Redaktion/js
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