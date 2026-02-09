Der Shakeout:
Novo Nordisk startet spektakulär in die Handelswoche: Halten die Gewinne oder setzt sich das Kursdebakel fort?
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk startet mit satten Gewinnen in die neue Handelswoche. Nach dem jüngsten Kursdebakel ist die Gegenbewegung zu begrüßen – doch ist sie auch nachhaltig oder kippt die Aktie bald wieder nach unten? Bereits die nächsten Tage werden über die Relevanz der Erholung Aufschluss geben,
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 43,02 EUR +1,83 % Lang & Schwarz

Novo Nordisk – Ist der „Prognose-Schock“ verarbeitet?

In unserer letzten Kommentierung zu Novo Nordisk am 04. Februar thematisierten wir ausführlich die kurz zuvor veröffentlichten Ergebnisse für 2025 und den überaus schwachen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Reaktion des Marktes auf diesen Ausblick fiel deutlich aus. Die Pharmaaktie verlor den Boden und verzeichnete massive Kursverluste. Dabei wurde es aus charttechnischer Sicht hochgradig spannend und brenzlig.

Novo Nordisk Aktienchart

Als es für Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV)  unter die 40 Euro ging, schrillten die Alarmglocken. Der starke Jahresstart, der die Aktie noch einmal an den Widerstand von 54 Euro herangeführt hatte, war verpufft. Der Abverkauf verlief mit großer Vehemenz. Als es für die Aktie unter die 40 Euro ging, richtete sich der Fokus zudem auf den untergeordneten Unterstützungsbereich von 35,8 Euro. Bereits im November des letzten Jahres stand dieser Kursbereich zur Disposition. Eine Bewegung unter die 35,8 Euro hätte die Aktie weiter in Bedrängnis gebracht und womöglich eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 30 Euro forciert, doch es kam anders. Novo Nordisk drehte nach oben ab und das hatte seinen Grund. 

Hims & Hers Health unterließ es vor dem Hintergrund der juristischen Drohkulisse, ein Nachahmerprodukt von Wegovy (Novo Nordisk) auf den Markt zu bringen. Das beflügelte den Aktienkurs der Dänen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Rückkehr über die 40 Euro eminent wichtig, obgleich dadurch noch nicht sonderlich viel gewonnen wurde. Um die langwierige Bodenbildung abzuschließen, muss Novo Nordisk über die 54 Euro. Bis dahin bleibt die Lage angespannt. Ein Rücksetzer unter die 35,8 Euro würde hingegen eine Neubewertung notwendig machen und der Aktie zugleich Abwärtspotenzial in Richtung 30 Euro eröffnen. 

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 350 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 46,86 Euro). Die Analysten von Deutsche Bank Research sind etwas optimistischer. Ihr Votum lautet „buy“, das Kursziel 475 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 63,60 Euro)

