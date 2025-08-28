Neuer Uran-Boom:
Die Warren Buffett-Chance im heißesten Wachstumsmarkt der kommenden Dekade!
Anzeige
Novo Nordisk

Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? 28.08.2025, 12:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion?
© Foto von Sajad Mohammadi auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk arbeitet seit geraumer Zeit beharrlich an einer unteren Trendwende. Die bisherigen Bemühungen verpufften aber bislang mehr oder weniger wirkungslos. Doch das scheint sich nun zu ändern. Die Trendwende bei Novo Nordisk schreitet voran.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 48,65 EUR +0,39 % Tradegate

Trendwende schreitet voran

Unsere letzte Kommentierung zu Novo Nordisk überschrieben wir am 16. August an dieser Stelle mit „Sind das jetzt endlich Kaufkurse?“. Die Aktie notierte zum damaligen Zeitpunkt knapp oberhalb von 40 Euro. Die Quartalszahlenveröffentlichung vom 06. August steckte ihr noch „in den Knochen“. Man muss zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch etwas vorsichtig mit der Vermutung sein, aber es scheint so, dass die Quartalszahlenveröffentlichung den Wendepunkt markierte. Eine Art Aufbruchsstimmung macht sich seitdem breit. Novo Nordisk scheint bereit für das Comeback zu sein. 

Rückendeckung gab es für die Aktie durch positive Nachrichten. So bekam Novo Nordisks Präparat Wegovy eine erweiterte Zulassung von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (kurz FDA) zugesprochen. Nach all den schlechten Nachrichten der letzten Wochen und Monate wirkte diese Nachricht wie Balsam. 

Aktienchart von Novo Nordisk

Die Kursentwicklung der letzten Tage spiegelt die Aufbruchsstimmung wider. Der Aktienkurs des dänischen Pharmakonzerns konnte sich zuletzt deutlich erholen. Dabei entfernte sich die Aktie von ihren bisherigen Tiefs. Auf Euro-Basis liegt das derzeit gültige 52-Wochen-Tief bei knapp 38,6 Euro. Da liest sich der aktuelle Kurs von etwa 49 Euro bereits deutlich besser. Und dennoch kann die Erholung der letzten Tage nur ein erster Schritt in Richtung Comeback sein. Das obere Chartbild zeigt es deutlich. 

So langsam aber sicher steuert Novo Nordisk auf eine eminent wichtige Weichenstellung zu. Der markante Widerstandsbereich von 50 Euro muss überwunden werden, um einen weiteren Teilerfolg im Hinblick auf eine erfolgreiche untere Trendwende zu verzeichnen. Sollte das Unterfangen scheitern, wäre das ein herber Rückschlag für die Aktie und würde gleichzeitig eine zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung nach sich ziehen. Doch selbst bei einem erfolgreichen Vorstoß über die 50 Euro wäre das Comeback noch nicht in trockenen Tüchern. Erst eine Bewegung über die 60 Euro hinweg würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. Unter die 40 Euro / 38,6 Euro sollte es aber tunlichst nicht mehr gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Novo Nordisk und das Kursziel von 600 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 80,38 Euro). 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM2U48
Ask: 0,24
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM1YW7
Ask: 0,72
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM2U48 MM1YW7. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
September wirft Schatten voraus: Dax geht die Puste aus. Deutsche …

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental sortiert sich neu: Kurswechsel mit Signalwirkung

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD wächst dreifach: Tesla verliert 40 %

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia nach Zahlen: Anleger zweifeln am KI-Wachstum

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia lässt es krachen: Starke Zahlen, robuster Ausblick. Die nä…

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cybersecurity-Player Okta: Q2-Zahlen treiben Aktie nach oben

Gestern 21:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eli Lilly überzeugt mit Studiendaten: Aktie liefert ab

Gestern 20:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalszahlen: Hält Nvidia, was es verspricht?

Gestern 20:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer