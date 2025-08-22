Übernahme-Kracher:
Novo Nordisk trotzt Krisenmeldungen mit überraschendem Kursplus

22.08.2025, 17:59 Uhr

Novo Nordisk trotzt Krisenmeldungen mit überraschendem Kursplus: Rallye trotz Einstellungsstopp – Novo Nordisk-Aktie schaltet zurück auf Wachstum
© Symbolbild von Novo Nordisk
Trotz massiver Sparkurs-Signale und einer Gewinnwarnung legt die Aktie von Novo Nordisk deutlich zu. Anleger scheinen auf einen strategischen Turnaround zu setzen – gegen den allgemeinen Trend.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 48,74 EUR +2,29 % L&S Exchange
Amgen 251,95 EUR -1,02 % Lang & Schwarz
Eli Lilly 609,55 EUR -0,31 % Baader Bank
Pfizer 22,06 EUR -0,46 % Baader Bank

Kursplus trotz Sparschraube

Am Freitag erreicht die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 366,10 Daenische Kronen und steigt damit um 2,8 Prozent. Bereits am Vortag hatte das Papier über drei Prozent zugelegt. Dies geschieht in einer Phase, in der der dänische Pharmakonzern mit deutlichen Einschnitten von sich reden macht: Ein Einstellungsstopp in nicht geschäftskritischen Bereichen ist bereits beschlossen, Entlassungen werden intern diskutiert.

Strategiewechsel unter neuem CEO

Seit dem Führungswechsel Ende Juli treibt der neue Vorstandschef Maziar Mike Doustdar tiefgreifende Veränderungen voran. Die Mitarbeiterzahl hatte sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt – nun soll verschlankt werden. Zeitgleich wurde die Jahresprognose gesenkt, was zum Kursrutsch von rund 22 Prozent geführt hatte. Marktteilnehmer sehen in der Neuausrichtung jedoch offenbar mehr als nur einen Rettungsversuch: Der Anstieg der Aktie deutet auf wachsendes Vertrauen in den Umbauprozess hin.

Frische Impulse aus der Forschung

Positive Nachrichten kamen zuletzt aus der klinischen Pipeline: Das Medikament Wegovy erhielt in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer schweren Lebererkrankung. Diese Erweiterung der Einsatzbereiche des erfolgreichen GLP-1-Wirkstoffs sorgt für neue Fantasie im Markt – auch wenn der langfristige Effekt auf die Bilanz noch unklar ist.

Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Realität

Die aktuelle Erholung könnte kurzfristiger Natur sein, sollte sich die operative Lage weiter eintrüben. Wettbewerber wie Eli Lilly, Pfizer oder Amgen verfolgen ähnliche Wirkstoffstrategien und erhöhen den Druck im lukrativen GLP-1-Segment. Gleichzeitig bleibt offen, ob die personellen Einschnitte effizient genug sind, um die Margen wieder zu stabilisieren.

Bn-Redaktion/jh
