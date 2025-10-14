Anzeige
+++Defence-Boom 2025 Jetzt im Fokus der NATO-Partner – weitere Kursfantasie nach dieser Einladung+++
Nun gilt es!

ASML vor den Zahlen. Rallye oder Abverkauf? 14.10.2025, 11:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nun gilt es! ASML vor den Zahlen. Rallye oder Abverkauf?
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Die Quartalsberichtssaison nimmt so langsam aber sicher Fahrt auf. Mit großer Anspannung werden einmal mehr die Zahlen aus dem Technologiebereich erwartet. Einen ersten Vorgeschmack werden die ASML-Daten geben, die am morgigen Mittwoch (15. Oktober) veröffentlicht werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 834,25 EUR -1,91 % Lang & Schwarz

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass ASML in puncto Zahlen bzw. Zahlenqualität nicht immer die Erwartungen erfüllen konnte. Nicht zuletzt wussten die Daten für das 2. Quartal 2025 nicht vollends zu überzeugen. Morgen bekommt ASML nun die Gelegenheit, etwas geradezurücken. 

ASML vor den Zahlen. Rallye oder Abverkauf?

Den anstehenden Zahlen kommt eine große Bedeutung zu. ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) legte seit Anfang September eine spektakuläre Zwischenrallye auf das Börsenparkett. Der Kurs stieg von knapp 620 Euro auf über 900 Euro. Zuletzt gab es zwar einen Rücksetzer auf 800 Euro, doch insgesamt macht das exponierte Kursniveau die Aktie anfällig für Enttäuschungen. Kurzum. Die Zahlen sollten tunlichst überzeugen, anderenfalls könnte es rasch bergab gehen.

ASML Chart

Im Vorfeld der Zahlen bietet sich ein spannendes Chartbild. Der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 700 Euro forcierte die untere Trendwende. Der Vorstoß über die 800 Euro beschleunigte die Erholung, die schließlich mit dem Erreichen des Widerstands bei 900 Euro ihr vorläufiges Ende fand. Gewinnmitnahmen bestimmen seitdem das Handelsgeschehen. Für die ASML-Aktie ging es zurück auf den Kursbereich von 800 Euro. Die Zahlen dürften richtungsweisenden Charakter haben. Eine positive Reaktion auf die Quartalsdaten könnte die Aktie noch einmal in Richtung 900 Euro und womöglich auch höher führen. Bei einem Rücksetzer unter die 800 Euro ist allerdings Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 700 Euro oder gar 600 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der Kursziele der Analysten ist weiterhin beachtlich. So zeigen sich die Analysten von Jefferies zurückhaltend bei der Bewertung der Perspektiven für die Aktie. Sie hoben zwar das Kursziel für die ASML-Aktie von 660 Euro auf 780 Euro an, vergeben aber nach wie vor ein „hold“ für die Aktie. Deutlich optimistischer ist man im Hause Goldman Sachs. Das Kursziel lautet hier 935 Euro, die Einstufung „buy“. Die Analysten von JPMorgan setzen sogar noch einen drauf. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie kräftig von 822 Euro auf 1.000 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netzwerkoffensive bringt neuen Schub für Nvidia: Nvidia im Aufwind…

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON macht Druck: Ist die Aktie bereit für neue Hochs?

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD startet neu durch mit KI Fantasie und strategischem Rü…

Gestern 18:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurssprung für Broadcom, weil OpenAI eigene KI‑Chips …

Gestern 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Politischer Rückenwind belebt VW-Stimmung: Kretschmer fordert …

Gestern 16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron unter Druck: Lage bleibt prekär. Weitere Kursturbulenzen …

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer in der Krise: Prognose gekappt!

Gestern 13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall sichert Mega-Deal: 600 Skyranger für Deutschland

Gestern 13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer