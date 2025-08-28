Neuer Uran-Boom:
Die Warren Buffett-Chance im heißesten Wachstumsmarkt der kommenden Dekade!
Anzeige
Nvidia lässt es krachen

Starke Zahlen, robuster Ausblick. Die nächsten Kursziele 28.08.2025, 12:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia lässt es krachen: Starke Zahlen, robuster Ausblick. Die nächsten Kursziele
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Die wohl derzeit wichtigsten Quartalszahlen sind endlich da. Und Nvidia wusste in vielen Punkten zu überzeugen. Der Markt haderte dennoch etwas mit dem Zahlenwerk bzw. mit dem Ausblick. Die Aktie kam im Anschluss an die Veröffentlichung etwas zurück. Bislang halten sich die Abgaben in Grenzen. Doch angesichts des exponierten Kursniveaus der Aktie könnte sich das jederzeit ändern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 153,62 EUR -1,54 % Quotrix Düsseldorf

Nvidia mit exzellenten Q2-Daten

Nvidia präsentierte am gestrigen Mittwoch exzellente Zahlen für das 2. Quartal. Bereits die Zahlen für das 1. Quartal 2025 überzeugten. Die aktuellen Quartalszahlen bestätigten nun endgültig den starken Start ins Geschäftsjahr. 

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 27. Juli 2025) des Geschäftsjahres 2026. Nvidia gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 46,743 Mrd. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Umsatz auf 30,040 Mrd. US-Dollar. Das satte Umsatzplus in Höhe von 56 Prozent wusste zu gefallen. Der Geschäftsbereich Rechenzentren stand einmal mehr im Fokus. Der Umsatz dieses Segments legte im Jahresvergleich um satte 56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. 

Der Konzerngewinn (GAAP) belief sich im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 26,422 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 1,08 US-Dollar). Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist das ein explosives Wachstum von 59 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Nvidia einen Gewinn in Höhe von 25,783 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,05 US-Dollar); ein Plus von 52 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vergleichszeitraum.

Nvidia Aktie

Robuste Prognose für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 

Für das laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 stellt Nvidia einen Umsatz in Höhe von 54 Mrd. US-Dollar +/- 2 Prozent in Aussicht.

Zusammengefasst: Geliefert und doch unter Druck

Der Konzern aus dem kalifornischen Santa Clara gab zudem die Initiierung eines gigantischen Aktienrückkaufprogramms bekannt. Nvidia plant, für 60 Mrd. US-Dollar eigene Aktien zurückzukaufen. Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) verzeichnete im Anschluss leicht Abgaben, bewegt sich aber noch immer in Reichweite zum zentralen Widerstandscluster um 184 US-Dollar. Über dieses muss Nvidia, um ein frisches Kaufsignal zu initiieren und die Tür in Richtung 200 US-Dollar zu öffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 168 US-Dollar begrenzt. Sollte es unter die 160 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GV0SPU
Ask: 0,75
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GJ3A1Z
Ask: 3,31
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV0SPU GJ3A1Z. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
September wirft Schatten voraus: Dax geht die Puste aus. Deutsche …

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental sortiert sich neu: Kurswechsel mit Signalwirkung

12:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion…

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD wächst dreifach: Tesla verliert 40 %

12:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia nach Zahlen: Anleger zweifeln am KI-Wachstum

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cybersecurity-Player Okta: Q2-Zahlen treiben Aktie nach oben

Gestern 21:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eli Lilly überzeugt mit Studiendaten: Aktie liefert ab

Gestern 20:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quartalszahlen: Hält Nvidia, was es verspricht?

Gestern 20:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer