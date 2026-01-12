Nvidia und Eli Lilly

Symbolbild Pharmaindustrie
© Foto von Myriam Zilles auf Unsplash
Der Chip-Gigant Nvidia zündet die nächste Stufe seiner Expansionsstrategie. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, werden über die nächsten fünf Jahre 1 Mrd. USD in ein gemeinsames Forschungslabor mit dem Pharmariesen Eli Lilly investiert. Ziel der Kooperation im Silicon Valley ist es, die Entwicklung neuer Medikamente durch den massiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz drastisch zu beschleunigen.
Der Mensch als Bremsklotz
Das neue Labor soll eine der größten Hürden der modernen Pharmaforschung beseitigen: die Abhängigkeit von manuellen, zeitintensiven Experimenten. "Der Mensch ist der primäre Engpass für die Geschwindigkeit in den Laboren", erklärte Kimberly Powell, Nvidias Vizepräsidentin für das Gesundheitswesen. Durch die enge Verzahnung von Eli Lillys biochemischer Expertise mit Nvidias Rechenpower sollen KI-Ingenieure lernen, Laborgeräte und Forschungsprozesse so zu optimieren, dass Computer und Roboter Aufgaben übernehmen, die bislang hochqualifizierten Wissenschaftlern vorbehalten waren.

Diversifizierung der Erlöse
Für Nvidia ist der Deal ein strategischer Schritt, um neue Absatzmärkte jenseits der großen Tech-Konzerne zu erschließen. Als wertvollstes Unternehmen der Welt nutzt der Konzern seine gefüllten Kassen, um die Abhängigkeit von wenigen Großkunden zu verringern. Der Gesundheitssektor gilt dabei als einer der vielversprechendsten Wachstumsmärkte für KI-Beschleuniger, da die Simulation von Wirkstoffen enorme Rechenkapazitäten verschlingt.

Supercomputer und Roboter
Die Partnerschaft baut auf einer bereits im Oktober verkündeten Zusammenarbeit auf. Damals kündigten beide Unternehmen den Bau des "leistungsstärksten Supercomputers eines Pharmaunternehmens" an, der im ersten Quartal am Lilly-Hauptsitz in Indianapolis in Betrieb gehen soll. Zusätzlich holt Nvidia weitere Player ins Boot: Eine Kooperation mit Thermo Fisher Scientific soll Laborgeräte direkt mit Nvidias KI-Systemen vernetzen, während das Startup Multiply Labs daran arbeitet, Robotern komplexe Forschungsabläufe beizubringen. Ziel ist die Vision eines vollautomatisierten Labors.

Open Source für die Medizin
Nvidia kündigte zudem an, seine speziell für das Gesundheitswesen entwickelten KI-Modelle als Open Source verfügbar zu machen. Damit soll die Technologie einer breiteren Basis von Forschern zugänglich gemacht werden, um Innovationen auch außerhalb der exklusiven Partnerschaften voranzutreiben. Für Eli Lilly bedeutet der Deal den direkten Zugang zu technologischem Spitzen-Know-how im Rennen um die nächste Generation von Blockbuster-Medikamenten.

