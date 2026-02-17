Anzeige
+++Aufgepasst: Was das aktuelle Goldumfeld für Equinox Gold konkret bedeutet+++
12 Mrd. USD „Project Vault“:
Wird diese Aktie zum strategischen Gewinner?
Anzeige
Ölpreise am Scheideweg – Kommt es zur Rallye?

BP könnte durchstarten, wenn… 17.02.2026, 10:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise am Scheideweg – Kommt es zur Rallye? BP könnte durchstarten, wenn…
© Foto von Maria Lupan auf Unsplash
Die Spannung am Ölmarkt ist greifbar. Geopolitische Risiken, die starke US-Förderindustrie und nicht zuletzt die Unsicherheit darüber, was die OPEC+ ab April macht, kreieren eine hochexplosive Gemengelage. Dass sich das Ganze vor einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation – insbesondere bei Brent-Öl abspielt – erhöht die Spannung gegenwärtig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 5,383 EUR +0,49 % Lang & Schwarz

In Bezug auf den Ölmarkt lautet die zentrale Frage: Was macht die OPEC+ ab April? In den letzten Monaten sorgten diverse Fördermengenerhöhungen der führenden Länder der OPEC+ dafür, dass die Sorgen vor einer Überversorgung des Ölmarktes befeuert wurden. Insofern nahm es der Markt überaus wohlwollend zur Kenntnis, dass die OPEC+ auf ihrer Sitzung Anfang November 2025 beschloss, im 1. Quartal 2026 auf weitere Fördermengenausweitungen zu verzichten. Dass die OPEC+ sich weitgehend daran gehalten hat, sorgte nicht zuletzt dafür, dass die Ölpreise zuletzt wieder Akzente auf der Oberseite setzen konnten. So unternahm unter anderem Brent-Öl den Versuch, die 70 US-Dollar zu überspringen. Obgleich der Versuch scheiterte, baut sich der Druck auf der Oberseite unablässig auf. Ein Ausbruch über die 70 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Nicht minder spannend ist die aktuelle Konstellation bei den Ölproduzenten. Vor allem die US-Produzenten und hier allen voran Exxon Mobil entwickelten sich zuletzt prächtig. Die britische BP hinkt dieser Entwicklung noch ein wenig hinterher, doch auch hier hellte sich das Chartbild zuletzt auf.

BP Aktienchart

BP - Aktie könnte durchstarten, wenn…

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) zeigte in den letzten Wochen vielversprechende Ansätze, die im Frühjahr 2025 gestartete Kursrallye weiter voranzutreiben.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass ein Versuch, den markanten Widerstandsbereich 4,70 GBP / 4,75 GBP aufzubrechen, im November 2025 scheiterte. Nach einer Korrektur in Richtung 4 GBP startete die BP-Aktie einen weiteren Versuch. Doch auch dieser scheiterte, sodass der genannte Widerstandsbereich seine Relevanz abermals erhöhen konnte. Damit ist die Aufgabenstellung klar definiert – die BP-Aktie muss über die 4,75 GBP, um sich den Weg in Richtung 5 GBP zu ebnen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, im besten Fall auf 4,5 GBP.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs hoben zuletzt ihr Kursziel für die BP-Aktie von 470 Pence auf 490 Pence an. Das Votum für die Aktie des britischen Ölkonzerns lautet unverändert „buy“.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ5K6A
Ask: 0,36
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VK7UTZ
Ask: 1,19
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ5K6A VK7UTZ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
2 Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 OLYMPIA/TV-Zahlen: Junge Zuschauer sorgen für Olympia-Boom Hauptdiskussion
4 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
5 Sorgen um PCK-Raffinerie: Bund will US-Sanktionen verhindern Hauptdiskussion
6 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold und Kupfer stehen massiv unter Druck: Kommen Kaufchancen bei …

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Datenschutz-Debatte spitzt sich zu: Meta-Aktie fällt: …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Autonomes Fahren trifft auf Alltagsrealität: Alphabet unter Druck: …

11:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert in die neue Handelswoche: BASF – Aktie bläst zum …

9:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bitcoin Korrektur: Schlechtester Jahresstart seit 2018

Gestern 18:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix Wende: Milliarden-Deal wackelt – Aktie vor …

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz Trade überrascht: 36 Heraufstufungen

Gestern 16:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD Expansion: Angriff auf Nvidias Dominanz

Gestern 16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer