Ölpreise nehmen Fahrt auf - Kommt es zur Rallye? BP, Shell & Co. vor richtungsweisenden Handelstagen

Ölpreise nehmen Fahrt auf - Kommt es zur Rallye?

25.01.2026, 08:39 Uhr

Die Ölpreise legten am Freitag (23. Januar) kräftig zu. So überwand Brent-Öl den markanten Widerstand von 65 US-Dollar. Und auch WTI-Öl zeigte sich mit der Rückkehr über die 60 US-Dollar in blendender Verfassung. Wie ist dieser Anstieg zu bewerten? Stehen die Ölpreise am Beginn einer längeren Aufwärtsbewegung?
Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind nach wie vor recht ambivalent. Die Sorge vor einem Überschuss besteht angesichts der überaus vitalen Produktionsseite unverändert. Die OPEC+, die in den letzten Monaten die Produktion massiv erhöhte, sich aber für das 1. Quartal 2026 zunächst eine Pause für weitere Produktionsausweitungen auferlegte, wird am 01. Februar erneut zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Geopolitische Brandherde sorg(t)en immer wieder für Rallyeversuche bei den Ölpreisen. So trieb die Nachricht, dass eine große US-Flotte in Richtung Iran unterwegs sei, die Ölpreise am Freitag maßgeblich an. Gleichzeitig wird die Angebotsseite durch eine anhaltende Produktionsbeeinträchtigung auf dem Tengiz-Ölfeld – einem der größten Förderfelder Kasachstans – belastet. In diesem temporär preistreibenden Umfeld gelang es Brent-Öl, den Widerstand von 65 US-Dollar aufzubrechen. Damit rücken nun die 70 US-Dollar in den Fokus. Auf der Unterseite hat nach wie vor die Zone 60 US-Dollar / 58,5 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Chartanalyse

BP, Shell & Co. vor richtungsweisenden Handelstagen

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) lief vor einigen Tagen noch Gefahr, unter die wichtige Unterstützung von 4,2 GBP abzurutschen. Trotz einer Schrecksekunde konnte das Debakel abgewendet werden. Die Aktie des britischen Ölkonzerns drehte wieder nach oben ab und klopft nun mit Vehemenz am Widerstandsbereich von 4,4 GBP/ 4,5 GBP an. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte die Aktie rasch auf 4,75 GBP laufen. Auf der Unterseite haben unverändert die 4,2 GBP zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es deutlich darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stufen die BP-Aktie unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel von 520 Pence bestätigten sie ebenfalls. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten hingegen ihr Votum „neutral“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 465 Pence. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bewerten die Lage optimistischer. Ihr Votum für die BP-Aktie lautet „overweight“, das Kursziel 590 Pence.

Bn-Redaktion/mt
