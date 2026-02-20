Anzeige
++++++ Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie – Erstklassige Lage im „Land der Giganten“ ++++++
Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt an

Exxon Mobil nimmt wieder Schwung auf – die nächsten Kursziele 20.02.2026, 11:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt an: Exxon Mobil nimmt wieder Schwung auf – die nächsten Kursziele
© Foto von Zbynek Burival auf Unsplash
Die Finanzmärkte reagieren überaus nervös auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten. Die USA ziehen Truppen zusammen und bauen gegen den Iran eine mächtige Drohkulisse auf. Alles deutet auf einen Militärschlag gegen den Iran hin. Die Frage scheint nur zu lauten – Wann geht es los? Das Wochenende wird als mögliches Zeitfenster genannt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Exxon Mobil 128,39 EUR +0,02 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 71,35 USD -0,83 % ARIVA Indikation Rohstoffe

An den Finanzmärkten schrillen bereits die Alarmglocken. Die Aktienmärkte gehen auf Tauchstation. Gold und Silber als vermeintlich sichere Häfen werden gesucht. Und natürlich steigen die Ölpreise vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage bereits an. 

In Bezug auf Brent Öl tut sich gerade womöglich Entscheidendes. Der Ölpreis hat zum Ausbruch über die 70 US-Dollar angesetzt. Die 70 US-Dollar limitierten Brent Öl in den letzten Monaten. Insofern kommt der Ausbruch einem Befreiungsschlag gleich. Zudem eröffnet es dem Ölpreis weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 78 US-Dollar / 80 US-Dollar. Und sollte die Lage in der Golfregion weiter eskalieren, dann könnte es auch noch deutlich höher gehen – vor allem dann, wenn mit der Straße von Hormus die zentrale Transitroute für Öl aus der Region blockiert werden sollte.

Kurzum. Die Zeichen stehen auf Sturm. Wie stark der Sturm ausfallen wird, dürfte maßgeblich von den Entscheidungen des US-Präsidenten abhängen. 

Die Aktien der Ölproduzenten reagieren wenig überraschend mit Kursgewinnen auf den Anstieg der Ölpreise. Besonders spannend ist die Konstellation bei Exxon Mobil. 

Exxon Mobil Aktienchart

Exxon Mobil nimmt wieder Schwung auf – die nächsten Kursziele

Die Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten Exxon Mobil (WKN: 852549 | ISIN: US30231G1022 | Ticker-Symbol: XONA) nimmt wieder Fahrt auf. Schauen wir uns zunächst die Q4-Ergebnisse an, die Exxon Mobil bereits Ende Januar die vorlegte. Die US-Amerikaner vermeldeten einen Umsatz in Höhe von 82,308 Mrd. US-Dollar. Damit kam es im Vergleich zum Vorjahresquartal (Umsatz in Q4 / 2024: 83,426 Mrd. US-Dollar) zwar zu einem leichten Rückgang, dennoch toppte der Ölproduzent damit die Markterwartungen. Die Ergebnisseite wusste hingegen vollumfänglich zu gefallen. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn im 4. Quartal 2025 auf 7,256 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS in Höhe von 1,71 US-Dollar, nach einem EPS in Höhe von 1,67 US-Dollar im 4. Quartal 2024.

Aus charttechnischer Sicht vollzog die Aktie vor ein paar Wochen eine richtungsweisende Weichenstellung, als sie über den markanten Widerstand von 120 US-Dollar ausbrach. Bis auf knapp 157 US-Dollar ging es bereits, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Die 145 US-Dollar erwiesen sich zunächst als tragfähige Unterstützung. Aktuell ist ein weiterer Anlauf in Richtung 157 US-Dollar zu beobachten. Sollte es darüber hinausgehen, stünde die Tür auf der Oberseite weit offen. Auf der Unterseite sind wichtige Unterstützungen bei 145 US-Dollar und 130 US-Dollar auszumachen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM3AED
Ask: 0,61
Hebel: 21
mit starkem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM3AED MN0VGL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
2 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues Chart Signal Hauptdiskussion
5 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
7 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax zwischen Geopolitik und Konjunkturdaten: Hannover Rück – …

11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dividenden-Impuls verpufft, warum Anleger dennoch zögern: SAP erhö…

Gestern 19:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Konzern entfacht neue Spekulationen: Apple-Aktie vor Kurssprung…

Gestern 17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Gigant vor Gericht: Droht Meta neues Ungemach? Meta-Aktie …

Gestern 17:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Trump und dem Wochenende: Airbus mit Zahlen, die …

Gestern 12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold wieder oberhalb von 5.000 US-Dollar: Dieser Goldproduzent lä…

Gestern 11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus unter Druck: Schwerer Streit mit einem Zulieferer

Gestern 11:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neues Kapital: So viel neues Geld steckt Big Tech in OpenAI

Gestern 10:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer